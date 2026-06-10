Así puedes renovar tu baño pequeño con papel para paredes

Al tener un baño pequeño, hay que tener cuidado en la forma en que lo decoramos, ya que sencillos elementos pueden generar que las dimensiones se vean más pequeñas. El papel para paredes se convierte en una gran alternativa para renovar su aspecto, pero hay que hacerlo de cierta forma para tener un aspecto nuevo y no avejentado.

Litzy desmiente ruptura con el Chef Poncho Cadena: “Esperemos que Dios nos permita esa unión para siempre”

Para que lo puedas intentar, te detallaremos cómo usarlo estratégicamente, una técnica que te va a encantar notablemente, así que toma nota para que lo puedas poner a prueba.

¿Cómo usar el papel para paredes en el baño?

La principal ventaja que tiene el papel para paredes es que es fácil de conseguir y su aplicación es muy rápida, situación que no es posible con la pintura, ya que puede generar un desastre y requiere de varias horas para poder secarse.

En la actualidad ya hay papel que está diseñado para los baños pequeños y grandes, ya que soporta la humedad que se suele generar en esas habitaciones. Para renovar ese espacio se recomienda hacer lo siguiente:

Opta por aquellos que tienen diseños grandes, ya que con ellos generan un aspecto de profundidad; pueden ser flores, hojas tropicales o formas geométricas.

Procura que una pared sea el foco de atención; puedes aplicarlo únicamente en la pared donde está el lavabo o el espejo.

Usa los tonos suaves para mejorar la luz y dar amplitud.

Escoge los que tengan efectos de tela; le da elegancia al espacio.

Agrega diseños con líneas horizontales para agrandar, o verticales para hacer los techos altos.

Aprovecha los diseños botánicos.

Coordina el diseño con los accesorios que tienes para tener una estética equilibrada al renovar el espacio.

¿Cómo aplicar el papel para paredes?

En realidad, la aplicación del papel para paredes es más fácil de lo que parece; muchos de ellos ya suelen contar con un autoadhesivo, pero puedes aplicar adhesivo especial al reverso. Para una mejor aplicación, se recomienda medir el papel, añadiendo 5 centímetros por arriba y abajo, con la finalidad de poder realizar ajustes de emergencia.

Recuerda previamente colocarlo sobre una superficie limpia y libre de polvo, con la finalidad de lograr una mejor adherencia. Conforme pegas el papel en el baño pequeño con ayuda de una espátula, haciendo su aplicación del centro a los bordes para eliminar las burbujas, al final quitamos los excedentes con cúter.