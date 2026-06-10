Los mejores consejos para limpiar una plancha quemada sin complicaciones

En ciertos hogares es usual que puedan tener la plancha quemada, presentando su superficie ennegrecida, debido a los residuos que pueden quemarse y adherirse con mayor facilidad sobre el área metálica; por suerte, se puede retirar con facilidad.

¡Los Mascabrothers analizan la forma perfecta para meter un buen gol de cabeza!

Para que lo puedas lograr, te vamos a explicar los mejores consejos para limpiar esa área ennegrecida sin complicaciones, tips que harán un importante cambio en tu vida.

¿Cómo limpiar la plancha quemada?

Como ya lo mencionamos, limpiar una plancha quemada es más fácil de lo que parece; para ello solamente vamos a necesitar del paracetamol, un medicamento que fácilmente tenemos en nuestras casas. Realiza los siguientes pasos:

Enciende tu planta usando la temperatura máxima. Con unas pinzas resistentes al calor, toma la pastilla y frotamos sobre la superficie. En automático observarás que la pastilla se disuelve con el calor. Al terminar la pastilla, aplicamos un paño humedecido para retirar la suciedad. Si no se quita a la primera, no te debes preocupar, ya que puedes repetirlo hasta obtener una superficie limpia.

Otro de los mejores consejos que podemos aplicar para limpiar la plancha con manchas difíciles de sacar, podemos hacer lo siguiente:

Con la plancha desenchufada, agregamos una mezcla de 2 cucharadas de bicarbonato con 1 cucharada de vinagre. Dejamos reposar por 15 minutos. Pasado el tiempo, tallamos la zona con un paño de microfibra.

¿Qué situaciones generan las zonas quemadas en la plancha?

Son muchos aspectos los que pueden generar una plancha quemada, las cuales debemos evitar para que no se convierta en algo recurrente. Hay que tener cuidado con lo siguiente:

Usar calor excesivo, ya que la tela se derrite y se pega al metal.

Acumulación de suciedad, que se adhiere con facilidad a la suela.

Uso constante de almidón, líquido para planchar o perfumes que se queman con las altas temperaturas.

Aplicar la herramienta sobre cierres o botones que son de metal.

Aplica los mejores consejos que te compartimos, ya que con ellos lograrás eliminar todas las secciones quemadas, además de prevenirlo con mayor facilidad.