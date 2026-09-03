Manualidades de helados: 3 ideas para crear organizadores prácticos con palitos

Muchos especialistas afirman que las manualidades pueden inducir un estado de atención plena y ofrecer beneficios concretos para la salud mental, según detalla el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) de Argentina.

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Esta institución remarca que “las manualidades funcionan como antídoto contra la ansiedad cuando cumplen tres condiciones principales: requieren atención focalizada en el presente, incluyen un ritmo repetitivo que regula el sistema nervioso y ofrecen un desafío ajustado al nivel de la persona”.

Manualidades de helados

Es por lo señalado anteriormente que las manualidades hoy son recomendadas para muchas personas que atraviesan situaciones de estrés o enfrentan a diario rutinas agobiantes. Al respecto, hay que tener en cuenta que esta práctica no demanda de determinados conocimientos ni de herramientas especiales.

Al contrario, muchos de los proyectos que podemos abordar se nutren de materiales reciclados como pueden ser, en este caso, los palitos de los helados.

¿Cómo crear organizadores con palitos?

Las manualidades que se detallan a continuación son 3 ideas para aprender a crear organizadores reciclando palitos de helado. Los materiales necesarios no son difíciles de conseguir y si sigues el paso a paso de cada una de ellas podrás lograr grandes resultados:

Portalápices escritorio

Materiales: 30–40 palitos de helado, un rollo de cartón (de cocina o papel higiénico), silicona líquida o cola vinílica, pintura acrílica.

Paso a paso



Pinta los palitos del color que prefieras. Pégalos verticalmente alrededor del tubo de cartón uno al lado del otro hasta cubrirlo por completo. Corta una base circular de cartón rígido y pégala en la parte inferior para sostener lápices, tijeras y marcadores.

Caja multiuso cuadrada

Materiales: 50–60 palitos de helado, pegamento fuerte.

Paso a paso



Para la base, coloca 10 o 12 palitos juntos de forma horizontal y une dos palitos en los extremos verticales para fijarlos. Para construir las paredes, pega dos palitos en bordes opuestos, y sobre ellos, otros dos en los bordes restantes forming un marco cuadrado; repite el proceso superponiendo capas en formato cruzado hasta alcanzar la altura deseada. Sirve para guardar clips, bijouterie o cables.

Organizador colgante para joyas o notas

Materiales: 15–20 palitos de helado, cuerda o cinta, broches pequeños de madera.

Paso a paso

