5 tonos cenizos que ayudan a integrar las canas elegantemente

Las canas aparecen con el paso del tiempo por lo que muchas mujeres optan por ocultarlas, pero cada vez son más las que buscan lucirlas de la mejor manera. Si eres de este último grupo pues te vamos a indicar cuáles son los tonos cenizos que contribuyen a integrar los pelos blancos con el resto de la melena.

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En el mundo de la colorimetría se está apostando por la integración para que las canas convivan de la manera más natural posible con tu tono de pelo. Así podrás lograr un equilibrio muy elegante.

¿Cuáles son los tonos para integrar las canas?

Con el objetivo de lograr una transición sofisticada, se deben utilizar los pigmentos cenizos ya que nos permite neutralizar los subtonos amarillentos del cabello con canas. Debes tener en cuenta que entre más oscuro sea el tinte que apliques pues más evidente será la línea de crecimiento.

Ten en cuenta que si tienes muchas canas, moverte en la gama de los rubios fríos es la decisión más inteligente para que la raíz pase desapercibida. Utiliza lo siguiente:

Rubio ceniza claro: se recomienda aplicar si tu base es rubia natural y las canas comienzan a ganar lugar. Es un tono que aporta luminosidad por lo que rejuvenece el rostro sin endurecer las facciones.

Este método natural es increíble.|Canva

Rubio ceniza plateado: en este caso se recomienda para las personas que tienen más del 60% de pelo con canas. Este contiene una gran cantidad de pigmento violeta por lo que mimetiza la cana y hace que el crecimiento sea casi imperceptible durante un mes y medio.

Mushroom blonde: aquí tenemos un tono donde se mezcla con matices amarronados y reflejos grises. Está muy de moda debido a que aporta una profundidad terrosa muy natural, perfecta para camuflar las primeras canas sin verte demasiado rubia.

Tonos medios y castaños para bases morenas

Por otro lado, tenemos las recomendaciones para las bases oscuras ya que cuando aparecen las canas se debe evitar el efecto de raíz marcada. Estos tonos ayudan a mantener la profundidad sin renunciar a la elegancia del frío.

Bronde ceniza: en este caso nos encontramos con una técnica tridimensional donde se combinan mechones oscuros con reflejos fríos más claros. El juego de sombras absorbe el cabello blanco y aporta un movimiento que un color plano nunca conseguiría.

Castaño ceniza claro: por último, tenemos este tono que permite poder eliminar los reflejos anaranjados que aparecen con el desgaste. Suaviza la transición en las sienes y mantiene un aspecto profesional y cuidado