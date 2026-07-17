3 ideas para hacer un reloj de cartón en casa: manualidad fácil y divertida
Te compartiremos algunos diseños para que hagas con tu hijo en casa y puedas decorar cualquier sitio.
Hay personas que tienen la habilidad de ser expertos para las manualidades y pueden crear cualquier cosa que se imaginen con elementos que pensábamos que ya no servían o incluso con pocos materiales. Además, hay muchos niños que también tienen estas habilidades y esto lleva a que estimulen su imaginación. Por este motivo, te compartiremos las 3 ideas para que hagas un reloj de cartón en casa y que cuelgues en cualquier sector de tu casa para decorarla y darle otro estilo.
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Una de las manualidades más populares que existe y que están desde hace mucho tiempo son los relojes hechos de cartón y que son muy solicitados en los colegios para que los niños puedan hacer en sus casas y aprender de esa manera, los números y a leer la hora. Además, se suelen crear con pocos materiales y que se pueden colgar en cualquier lugar o guardarse como recuerdo.
No ser un experto para crear esta manualidad de hacer un reloj de cartón y es que podrás darle la impronta que quieras, pintarlo con los colores que más le gusten a tu pequeño, como así también decorarlo con algún personaje. Por eso, te vamos a compartir tres diseños para que hagas en casa con cartón reciclado y lograr un bonito adorno.
3 diseños de reloj de cartón
- Reloj de cartón con la figura de Minnie
- Reloj de cartón con la figura de un gato
- Reloj de cartón de color rosa
3 ideas para un reloj de cartón en casa pic.twitter.com/6mTFZcvxm6— ShowMundial (@ShowmundialShow) July 17, 2026
Materiales para el reloj de cartón
- Cartón grueso
- Cartulinas de colores o papel de colores
- Un encuadernador de latón
- Tijeras y pegamento en barra o silicona
- Rotuladores o marcadores negros o de colores
- Compás o un plato grande para el molde del reloj circular
Cómo hacer el reloj de cartón
- Cortar la esfera principal usando el compás o el plato para dibujar un círculo grande sobre el cartón para luego recortarlo con cuidado
- Forrar la base pegando la cartulina de tu color favorito sobre el círculo de cartón para darle un acabado llamativo y limpio
- Diseñar las agujas dibujando las flechas sobre el propio cartón o hacerlas aparte y forrarlas luego con cartulina de color
- Ensamblar el mecanismo móvil y el reloj estará listo para colgarse
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