uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

3 ideas para hacer un reloj de cartón en casa: manualidad fácil y divertida

Te compartiremos algunos diseños para que hagas con tu hijo en casa y puedas decorar cualquier sitio.

3 ideas para hacer un reloj de cartón en casa: manualidad fácil y divertida
|Pinterest/Canva

Escrito por: Rodolfo Barrera | Marktube

Hay personas que tienen la habilidad de ser expertos para las manualidades y pueden crear cualquier cosa que se imaginen con elementos que pensábamos que ya no servían o incluso con pocos materiales. Además, hay muchos niños que también tienen estas habilidades y esto lleva a que estimulen su imaginación. Por este motivo, te compartiremos las 3 ideas para que hagas un reloj de cartón en casa y que cuelgues en cualquier sector de tu casa para decorarla y darle otro estilo.

Venga La Alegría | Programa 17 de julio 2026 Parte 2 | El Gran Premio VLA y mucha diversión

Una de las manualidades más populares que existe y que están desde hace mucho tiempo son los relojes hechos de cartón y que son muy solicitados en los colegios para que los niños puedan hacer en sus casas y aprender de esa manera, los números y a leer la hora. Además, se suelen crear con pocos materiales y que se pueden colgar en cualquier lugar o guardarse como recuerdo.

No ser un experto para crear esta manualidad de hacer un reloj de cartón y es que podrás darle la impronta que quieras, pintarlo con los colores que más le gusten a tu pequeño, como así también decorarlo con algún personaje. Por eso, te vamos a compartir tres diseños para que hagas en casa con cartón reciclado y lograr un bonito adorno.

3 diseños de reloj de cartón

  • Reloj de cartón con la figura de Minnie
  • Reloj de cartón con la figura de un gato
  • Reloj de cartón de color rosa

Materiales para el reloj de cartón

  • Cartón grueso
  • Cartulinas de colores o papel de colores
  • Un encuadernador de latón
  • Tijeras y pegamento en barra o silicona
  • Rotuladores o marcadores negros o de colores
  • Compás o un plato grande para el molde del reloj circular

Cómo hacer el reloj de cartón

  1. Cortar la esfera principal usando el compás o el plato para dibujar un círculo grande sobre el cartón para luego recortarlo con cuidado
  2. Forrar la base pegando la cartulina de tu color favorito sobre el círculo de cartón para darle un acabado llamativo y limpio
  3. Diseñar las agujas dibujando las flechas sobre el propio cartón o hacerlas aparte y forrarlas luego con cartulina de color
  4. Ensamblar el mecanismo móvil y el reloj estará listo para colgarse
@manualidadesyadornos Reloj hecho de cartón Manualidades hechas en casa manualidades con cartón #adornosbonitos #decoracionnavideña #adornosnavideños #adornos #manualidades ♬ relaxing piano music(1293528) - syummacha

Galerías y Notas Azteca UNO

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo