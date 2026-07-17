3 ideas para hacer un reloj de cartón en casa: manualidad fácil y divertida

Hay personas que tienen la habilidad de ser expertos para las manualidades y pueden crear cualquier cosa que se imaginen con elementos que pensábamos que ya no servían o incluso con pocos materiales. Además, hay muchos niños que también tienen estas habilidades y esto lleva a que estimulen su imaginación. Por este motivo, te compartiremos las 3 ideas para que hagas un reloj de cartón en casa y que cuelgues en cualquier sector de tu casa para decorarla y darle otro estilo.

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Una de las manualidades más populares que existe y que están desde hace mucho tiempo son los relojes hechos de cartón y que son muy solicitados en los colegios para que los niños puedan hacer en sus casas y aprender de esa manera, los números y a leer la hora. Además, se suelen crear con pocos materiales y que se pueden colgar en cualquier lugar o guardarse como recuerdo.

No ser un experto para crear esta manualidad de hacer un reloj de cartón y es que podrás darle la impronta que quieras, pintarlo con los colores que más le gusten a tu pequeño, como así también decorarlo con algún personaje. Por eso, te vamos a compartir tres diseños para que hagas en casa con cartón reciclado y lograr un bonito adorno.

3 diseños de reloj de cartón

Reloj de cartón con la figura de Minnie

Reloj de cartón con la figura de un gato

Reloj de cartón de color rosa

3 ideas para un reloj de cartón en casa pic.twitter.com/6mTFZcvxm6 — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 17, 2026

Materiales para el reloj de cartón

Cartón grueso

Cartulinas de colores o papel de colores

Un encuadernador de latón

Tijeras y pegamento en barra o silicona

Rotuladores o marcadores negros o de colores

Compás o un plato grande para el molde del reloj circular

Cómo hacer el reloj de cartón