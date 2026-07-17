Como en clase de MasterChef 24/7: el pastel imposible de la Chef Lili Cuéllar paso a paso

El pastel imposible es uno de esos postres que sorprenden. Aunque al momento de armarlo parece que las mezclas del flan y el bizcocho de chocolate se unen por completo, durante el horneado ocurre la "magia": las capas se invierten de forma natural. En una reciente clase de MasterChef 24/7, la Chef Lili Cuéllar compartió el paso a paso para preparar este clásico de la repostería con una textura suave y un intenso sabor.

Receta MasterChef 24/7: el paso a paso del pastel imposible de la Chef Lili

La experta en repostería explicó que el éxito de la receta no depende únicamente de las cantidades, sino también de respetar cada etapa del proceso, desde la preparación del caramelo hasta el horneado a baño María. Además, compartió algunos consejos para evitar errores comunes y conseguir un pastel imposible con una consistencia perfecta.

"¿Sabías que existe un pastel que se acomoda solo mientras se hornea? Parece magia… pero en realidad es técnica. Hoy quiero compartirles una de las recetas que preparé en MasterChef 24/7 México: mi versión del Pastel Imposible", indicó en Instagram la Chef Lili Cuéllar para acompañar la receta y el paso a paso de este postre.

Caramelo (Ingredientes):



100 g de azúcar

Preparación:



Cocina el azúcar a fuego medio hasta obtener un color ámbar. Vierte el caramelo inmediatamente en el molde y muévelo para cubrir: el fondo y parte de las paredes del molde. Déjalo enfriar mientras preparas las mezclas.

Tip: Retíralo un poco antes si tienes duda; el calor del sartén seguirá cocinándolo.

Flan (Ingredientes):



130 g de leche evaporada

130 g de leche condensada

70 g de leche

100 g de huevo

1 cdta de vainilla

Preparación:



Licúa únicamente hasta integrar. Cuela la mezcla. Reserva.

Bizcocho de chocolate (Ingredientes):



60 g de huevo

70 g de harina

55 g de leche

40 g de azúcar refinada

40 g de mantequilla derretida

15 g de cocoa alcalina

3 g de polvo para hornear

1 pizca de sal

1 pizca de bicarbonato

Preparación:



Mezcla todos los ingredientes solo hasta integrar. No dejes reposar la mezcla. En cuanto esté lista, continúa con el armado.

La chef Lili Cuéllar mostró el paso a paso para preparar un pastel imposible con flan cremoso y bizcocho de chocolate.|Canva

Armado con el molde ya caramelizado:



Agrega cuidadosamente la mezcla del bizcocho. Vierte la mezcla del flan con ayuda de una cuchara para que el líquido caiga lentamente.

Importante: Aunque parezca que se mezclan, durante el horneado las capas se invertirán.

Horneado:



Precalienta el horno a 180 °C. Coloca el molde en una charola con agua caliente, hasta cubrir aproximadamente la mitad del molde (baño María). Hornea de 60 a 75 minutos. Evita abrir el horno durante los primeros 30 minutos.

La "Maestra del fuego" de MasterChef México 2026 indica que para comprobar que el pastel imposible está listo, se debe verificar que el centro del flan alcance una temperatura de 80 °C o, si no cuentas con un termómetro, insertar un cuchillo en el centro; este deberá salir completamente limpio.

Además, advierte que no debes guiarte únicamente por el tiempo de horneado, sino asegurarte de que el flan esté perfectamente cocido. Antes de desmoldarlo, es indispensable dejarlo enfriar por completo y refrigerarlo durante al menos seis horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche. Este reposo permite que el flan termine de estabilizarse y que el caramelo recupere su consistencia líquida, facilitando un desmolde perfecto.

"Una receta donde un suave flan de vainilla y un esponjoso pastel de chocolate se unen en un solo postre, creando esas dos capas tan increíbles que hacen honor a su nombre. Me encanta porque demuestra que la repostería también tiene un poquito de magia… solo necesitas conocer los secretos detrás de cada preparación", añadió la Chef Lili.

MasterChef México: El tip de la Chef Lili para lograr el mejor pastel imposible

Para obtener un resultado digno de la cocina de MasterChef 24/7, la "Maestra del fuego" recomienda preparar un caramelo de color ámbar, no licuar en exceso la mezcla del flan, colarla siempre antes de utilizarla y emplear agua caliente en el baño María. Asimismo, recuerda que el verdadero protagonista del pastel imposible es el flan, por lo que no debe retirarse del horno hasta asegurarse de que esté completamente cocido.

En resumen:



Prepara un caramelo color ámbar.

No licúes demasiado el flan.

Cuela siempre la mezcla.

Usa agua caliente para el baño María.

El protagonista del pastel imposible es el flan; no lo retires del horno hasta asegurarte de que esté perfectamente cocido.

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