Increíbles manualidades de Blackpink fáciles de realizar

Blackpink es una banda musical femenina de K-pop que tiene origen en Seúl, Corea del Sur. El grupo se formó en el año 2016 y es considerado uno de los fenómenos más grandes y exitosos del mundo.

Noticias Zacatecas del 12 de junio 2026

Dada su magnitud es que muchas fanáticas y fanáticos buscan llevarlas presentes en muchas ocasiones. Es por esto que te vamos a contar cómo hacer manualidades fáciles que requieren pocos materiales y se pueden hacer en minutos.

¿Cuáles son las mejores manualidades de Blackpink?

Mini Lightstick de Papel (Origami)

Materiales: Papel grueso o cartulina (negra y rosa), tijeras, pegamento y un palito de plástico o cartón enrollado.

Los pasos son los siguientes:

Lo primero es recortar la forma del icónico martillo de Blackpink en cartulina rosa (dos piezas iguales). Luego dibuja o pega el logo del grupo en el centro de los corazones rosa.

El siguiente paso es enrollar un trozo de cartulina negra para poder fabricar el mango cilíndrico. Después pega el mango entre las dos piezas rosa para fijar tu mini BIY Lightstick de Blackpink.

Separadores de Libros "Shut Down"

Materiales: Cartulina negra, hojas blancas, marcadores rosa y pegamento.

Para realizarlo debes cortar rectángulos de cartulina negra de 5 × 15 centímetros. Luego procede a escribir el nombre de las integrantes (Jisoo, Jennie, Rosé o Lisa) con tipografía K-pop usando marcadores rosa brillante.

Después decora los bordes con cruces o destellos blancos emulando el estilo del álbum. Para que duren más tiempo puedes plastificar con cinta adhesiva.

Cubos Organizadores (Cubeecraft)

Materiales: Impresora, hojas de papel bond, tijeras y pegamento en barra.

En este caso lo que tienes que hacer es buscar en plataformas como Pinterest de Manualidades de Blackpink plantillas de cubos imprimibles de las integrantes. Elige el diseño e imprímelo en una hoja común o papel fotográfico mate.

Recorta con cuidado siguiendo las líneas continuas exteriores. Dobla por las líneas punteadas y une las pestañas con pegamento para armar figuras en 3D.

Esta es una buena opción.|Pinterest

Libreta Escolar Blink

Materiales: Un cuaderno viejo, pintura acrílica negra y rosa, pincel y cinta de enmascarar.

Por último, tenemos esta idea que consiste en dividir la portada del cuaderno en diagonal usando la cinta de enmascarar. Vas a pintar la mitad superior de color negro y la inferior de color rosa.

Luego procede a retirar la cinta una vez que la pintura se haya secado. Dibuja el logotipo oficial en el centro con un marcador de contraste.