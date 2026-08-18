Si utilizas lentes de sol todo el día, esta es la manera de maquillar los ojos correctamente

Por lo general cuando usamos lentes de sol la mayor parte del día optamos por maquillar los ojos de la manera habitual, pero ese es un gran error que no debes seguir cometiendo. Cuando usas este accesorio la montura oscurece la mirada, el calor que emite el cristal mueve el maquillaje y la zona del párpado queda húmeda.

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Ante esto es importante la búsqueda de texturas firmes, colores que se puedan ver detrás de los lentes oscuros y gestos que aportaran definición sin necesidad de intensidad. La clave está en trabajar la mirada para que resista sombra, sudor y movimiento.

¿Cómo maquillar los ojos si utilizas lentes de sol?

El primer paso es preparar el párpado por lo que debes optar por fórmulas ligeras que se fijan al instante que brindan una base uniforme que evita que las sombras se acumulen en los pliegues. Las texturas en crema son ideales porque se difuminan rápido no se desplazan y mantienen el color estable durante horas. Con gafas de sol, menos es más, pero mejor elegido.

Luego nos inclinamos por el delineado ya que necesitas un trazo que aguante el roce de la montura y que brinde definición sin correrse. Así es que puedes usar lápices y líquidos de larga duración. Estos mantienen la línea nítida incluso cuando el calor está presente. Haz una línea fina en la raíz de las pestañas para abrir la mirada sin competir con las gafas, y se convierte en el detalle que marca la diferencia.

|Imagen editada de Canva

Por último, lo que debes hacer es ocuparte de la máscara y las cejas donde las gafas acentúan más de lo que crees. Aquí debes aplicar fórmulas que levantan y separan sin manchar el interior de la montura, y gels que mantienen la forma de la ceja durante horas. Así tu maquillaje deja de competir con las gafas y empieza a jugar con a tu favor. Tendrás una mirada limpia, definida y fresca aun cuando el sol está en su esplendor.