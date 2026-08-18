Estos son los beneficios de rociar agua con romero y laurel en tu casa

En el mundo de las redes sociales nos encontramos con una gran cantidad de remedios caseros que contribuyen a alejar las plagas, pero al mismo tiempo crean una protección para las energías del hogar.

Un truco que se ha popularizado es el uso de agua con romero y laural que te ayudará a tener los insectos alejados del lugar donde lo apliques. Además, puedes proteger tu casa energéticamente y contribuye a la abundancia.

¿Cuáles son los beneficios de rociar agua con romero y laurel?

En el plano energético esta mezcla de agua con romero y laurel te ayuda a atraer prosperidad, protección y bienestar, además de promover un ambiente más agradable por el aroma de ambas hierbas.

Por otro lado, contiene compuestos aromáticos que impiden a que los insectos se acerquen, pero su efecto es temporal y limitado. A la hora de prepararlo debes hacer lo siguiente:

Romero|Kritchai Chaibangyang/Getty Images/iStockphoto

Ingredientes



2 o 3 ramas de romero fresco

4 o 6 hojas de laurel

1 litro de agua

Antes de implementar el método, se debe infusionar en agua hirviendo. Para ello:



Hervir el agua

Agregar las hierbas

Cocinar a fuego lento entre 15 y 20 minutos

Retirar del fuego y dejar enfriar por completo

Colar la infusión y pasarla a un pulverizador.

Uso de la mezcla

Una vez que ya tengas la mezcla lista vas a rociar la puerta de entrada, el marco, el umbral o el felpudo. Se puede realizar entre una y dos veces por semana.

En el ámbito energético rociar esta mezcla contribuye a:

Las hojas de laurel no son el ingrediente principal del mole, pero sí una parte muy importante.|(ESPECIAL/CANVA)