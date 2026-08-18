Estos son los beneficios de rociar agua con romero y laurel en tu casa
Los remedios caseros están tomando mucho protagonismo y esta mezcla es popular por sus beneficios.
En el mundo de las redes sociales nos encontramos con una gran cantidad de remedios caseros que contribuyen a alejar las plagas, pero al mismo tiempo crean una protección para las energías del hogar.
Un truco que se ha popularizado es el uso de agua con romero y laural que te ayudará a tener los insectos alejados del lugar donde lo apliques. Además, puedes proteger tu casa energéticamente y contribuye a la abundancia.
¿Cuáles son los beneficios de rociar agua con romero y laurel?
En el plano energético esta mezcla de agua con romero y laurel te ayuda a atraer prosperidad, protección y bienestar, además de promover un ambiente más agradable por el aroma de ambas hierbas.
Por otro lado, contiene compuestos aromáticos que impiden a que los insectos se acerquen, pero su efecto es temporal y limitado. A la hora de prepararlo debes hacer lo siguiente:
Ingredientes
- 2 o 3 ramas de romero fresco
- 4 o 6 hojas de laurel
- 1 litro de agua
Antes de implementar el método, se debe infusionar en agua hirviendo. Para ello:
- Hervir el agua
- Agregar las hierbas
- Cocinar a fuego lento entre 15 y 20 minutos
- Retirar del fuego y dejar enfriar por completo
- Colar la infusión y pasarla a un pulverizador.
Uso de la mezcla
Una vez que ya tengas la mezcla lista vas a rociar la puerta de entrada, el marco, el umbral o el felpudo. Se puede realizar entre una y dos veces por semana.
En el ámbito energético rociar esta mezcla contribuye a:
- El romero es asociado a la protección, la purificación y la renovación
- El laurel se vincula con la prosperidad, el éxito y la buena fortuna
- Esta mezcla se usa para rituales de limpieza energética en el hogar y también para atraer nuevas oportunidades.