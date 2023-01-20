El día de hoy estuvo de visita en el foro de Ventaneando el productor Gerardo Quiroz, quien habló de Ladybug, personaje del musical “Miraculous”, el cual produce y se presenta en el Teatro Centenario Coyoacán de la Ciudad de México.

¿Qué dijo sobre el estreno de Ladybug el musical de Miraculous? Gerardo Quiroz se dijo complacido por el hecho de que en este inicio de 2023 esté estrenando “Ladybug el musical de “Miraculous”, show que ya se ha presentado en diferentes partes del mundo y que ha tenido un gran éxito.

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“Ya se presentó en Bélgica, en París, en Bruselas, en Madrid, en Buenos Aires y ahora en México. Ha sido un éxito, acabamos de iniciar”, declaró Gerardo Quiroz.

¿De qué trata el musical de Ladybug?

Quiroz nos adelantó un poco y declaró que es un espectáculo que tiene acrobacia y tercera dimensión. Es un show “multimedia que combina la creación de estos personajes animados ahora en vivo. La música es de Jeremy Zag, que es el creador justamente de este gran concepto”.

¿A qué se debe su éxito?

Gerardo Quiroz reveló que ha tenido tanto éxito en diversas plataformas de televisión porque promueve los valores como “el amor a la familia, la solidaridad, el ser un buen amigo o buena amiga, la transparencia, así como el cuidado a los animales”.

¿Dónde se presenta Ladybug el musical de Miraculous?

La joven encargada de dar vida a Ladybug dijo que el show se presenta sábados (11:45) y domingos (13:45) en el Teatro Centenario Coyoacán y cuenta la historia de Marinette, quien combate al mal (Hawk Moth).

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Así mismo, Quiroz reveló que es un espectáculo que cuenta con 30 actores en escena, música original y con todos los personajes principales de la serie de televisión.

Por último, Gerardo señaló que este no es un simple matiné sino toda una producción de Broadway y destacó la importancia de hacer teatro para niños y que mejor que con un personaje como Ladybug.

