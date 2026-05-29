Llavero crochet de Kpop Demon Hunters: patrón para hacer amigurumis paso a paso

Si eres fan de Kpop Demon Hunters y te encanta el crochet presta atención porque hay una nueva tendencia que está arrasando, que es la creación de pequeños llaveros amigurumi inspirados en las Guerreras del Kpop. Desde Rumi hasta Mira y Zoey los seguidores han comenzado a recrear a sus heroínas favoritas e incluso puedes arriesgarte con los personajes de los Saja Boys, tanto en si versión estrellas de K-pop como de villanos.

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Los amigurumis de Kpop Demon Hunter se han convertido en una de las manualidades favoritas dentro de la comunidad tejedora gracias a sus diseños coloridos, peinados llamativos por lo que en internet ya existen varios patrones y tutoriales que permiten recrear pequeñas ideas para convertirlas en llaveros y llevarlas en la mochila, bolsos o como figuras de colección.

¿Qué se necesita para hacer un llavero crochet de Kpop Demon Hunters?

Hilo de algodón de varios colores, los que destacan en cada personaje

Gancho de crochet de entre 2 y 2.5 milímetros

Relleno sintético

Aguja lanera

Marcador de vueltas

Argolla para llavero

Opcional, botonos para crear los ojos, ssino solo hilo negro

Para iniciar se crea una base, la cual suele comenzar con un anillo mágico de seis puntos bajos, aumentando gradualmente para formar la cabeza del personaje. Posteriormente se teje el cuerpo en una sola pieza para darle mayor resistencia.

Uno de los detalles más importantes es el cabello. En el caso de Rumi, los tutoriales destacan su característica trenza y fleco. También pueden añadirse pequeños accesorios tejidos para recrear su look único, aquí podrás encontrar algunos de los patrones.

Quienes buscan ampliar su colección pueden crear a Zoey con sus tonos azules o a Mira con sus característicos detalles de vestuario. Una vez terminadas las piezas, basta con coser la cabeza al cuerpo, colocar los detalles del rostro como ojos o color en los cachetes para dar ese toque de rubor, fijar el cabello y añadir la argolla metálica.