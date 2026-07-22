Manualidades de Mi Vecino Totoro: 3 ideas para hacer tus propios espíritus del bosque usando elementos de la naturaleza y plástico

Cada día más personas buscan alternativas en sus rutinas de vida para relajarse y alimentar su imaginación. Actividades como las manualidades y los juegos de mesa están tomando el protagonismo en el presente, recomendados por profesionales que buscan ayudar a quienes se ven agobiados por el estrés.

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Además, este tipo de prácticas fomenta la interacción de las familias y es un gran entretenimiento que nos mantiene alejados de las pantallas. En este marco, hoy destacamos proyectos de manualidades que no solo alimentan la imaginación, sino que se entrelazan con el cine ya que tienen de protagonista del filme Mi Vecino Totoro.

Manualidades de Mi Vecino Totoro

Las manualidades que se presentan a continuación permitirán crear nuestros propios espíritus del bosque. Como materia prima principal, hay que emplear elementos de la naturaleza y plástico, algo que además incentiva el reciclaje:

El Gran Totoro de botella de plástico y musgo

Materiales



1 botella de plástico lisa (de 500 ml o 1.5 L).

Corteza de árbol seca, musgo o ramitas finas.

Pegamento blanco o silicona fría.

Pintura acrílica blanca y negra (para la barriga y los ojos).

Cartón para las orejas.

Paso a paso



La base: Corta la parte inferior de la botella (aproximadamente a la mitad o tres cuartos de altura) para formar el cuerpo compacto de Totoro. Textura de bosque: Cubre toda la botella (menos la zona del pecho) pegando pedazos de musgo seco, corteza o trocitos de follaje. El pecho: En el área que dejaste libre en el frontal, pinta un óvalo blanco con pintura acrílica y dibuja los característicos picos/marcas grises o marrones en forma de "^". Detalles y cara: Pinta dos círculos blancos con puntos negros para los ojos. Recorta dos orejas en cartón, cúbrelas con corteza/musgo y pégalas en la parte superior.

Espíritus del bosque pequeños con piñas y tapitas

Materiales



Piñas de pino secas (de tamaño pequeño o mediano).

Tapas de plástico de botellas.

Arcilla de secado al aire o masa de moldear blanca (o pinturas acrílicas).

Silicona / Pegamento resistente.

Trocitos de hojas secas o ramitas.

Paso a paso



Preparación de la base: Limpia bien las piñas de tierra o polvo. Para el Chibi Totoro (blanco): Pinta una piña completamente de blanco con pintura acrílica o cúbrela con una capa fina de arcilla blanca. Para el Chu Totoro (azul): Pinta la piña de azul y deja la zona del pecho en blanco. Los ojos y detalles: Usa dos tapitas pequeñas de plástico pintadas de blanco o moldea dos pequeñas bolitas de arcilla para hacer los ojos saltones. Pega dos ramitas pequeñas en la parte superior para simular las orejas. El toque final: Coloca una hojita seca sobre la cabeza del Totoro, tal como en la película.

Materiales reciclados para manualidades

Tras las manualidades señaladas, aún queda un proyecto relacionado con Mi Vecino Totoro. Este propone hacer a Susuwatari con envases de huevo de plástico y hojas secas:

Materiales



Bústeres o cúpulas transparentes de envases de huevo de plástico (PET).

Hojas secas de color oscuro (o pino/agujas de pino).

Tijeras.

Pintura acrílica negra y blanca.

Ojos móviles o círculos de papel/plástico blanco.

Paso a paso

