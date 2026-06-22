Manualidades de Roblox: 3 ideas para hacer tus propios personajes

La imaginación es algo que debemos alimentar a diario, principalmente en las edades más tempranas de la vida. Esta agiliza nuestra mente y permite abrir los ojos al mundo de la creación y la resolución de diversas situaciones que pueden presentarse en el día a día.

Las escuelas cumplen un gran rol al respecto e instruyen a los pequeños con tareas de manualidades, por dar un ejemplo, que les permite además afinar sus capacidades motrices. De todos modos, este tipo de prácticas no nos exclusivas para los niños, sino que los adultos también se benefician con ellas.

Manualidades y salud mental

Desde el Instituto de Neurología Cognitiva (INECP-Argentina) remarcan que las manualidades funcionan como antídoto contra la ansiedad cuando cumplen tres condiciones principales: requieren atención focalizada en el presente, incluyen un ritmo repetitivo que regula el sistema nervioso y ofrecen un desafío ajustado al nivel de la persona.

La licenciada en Psicología, María Cristina Díaz, afirma que actividades como tejer, dibujar, bordar, cocinar o modelar arcilla pueden funcionar como formas de “anclaje atencional”, orientando la atención hacia los movimientos, las texturas y los colores. Esto, precisa, favorece una salida gradual del piloto automático mental.

Manualidades de Roblox

Tras el breve pantallazo de los beneficios que las manualidades tienen en la salud mental de las personas hay que añadir que, cuando se trata de una práctica compartida entre niños y adultos, fortalece los vínculos y la relación de la familia. Por lo tanto, las manualidades tienen consecuencias muy positivas.

Es por todo esto que en las redes sociales abundan las ideas para llevar a cabo manualidades y en esta oportunidad se destaca la que invita a crear personajes del videojuego Roblox. A continuación se detallan 3 ideas para trabajar, a partir de cubos y formas geométricas, de una manera muy creativa y económica:

Figuras articuladas con cajas de fósforos



Materiales: Cajas de fósforos vacías, papel de colores, pegamento, tijeras y cinta de papel o palillos de helado.

Paso a paso

La estructura: Vas a necesitar una caja grande (o dos pegadas) para el dorso, una más pequeña para la cabeza, y cuatro tiras de cartón (o cajas de fósforos más delgadas) para los brazos y piernas. Forrar o pintar: Cubre cada pieza con papel de color según el personaje. Por ejemplo, si haces al clásico Noob: cabeza y brazos amarillos, torso azul y piernas verdes. El ensamblaje: Para que tenga movimiento, puedes unir las extremidades al torso usando pequeños trozos de cinta de papel por dentro o uniendo los ejes con palillos. Detalles finales: Dibuja la clásica cara sonriente con marcador negro y añade detalles como logos o ropa con recortes de papel.

Personajes pixelados con bloques de madera



Materiales: Cubos o bloques de madera pequeños, pintura acrílica de varios colores, pinceles finos o marcadores permanentes y pegamento fuerte para madera.

Paso a paso

Diseñar el bloque: Presenta los cubos antes de pegar para calcular las proporciones (un cubo para la cabeza, dos para el torso, dos para las piernas). Pintar por separado: Es mucho más fácil pintar cada bloque antes de unirlos. Aplica los colores base y deja secar por completo. Pegar las partes: Con la ayuda de un adulto (si usas silicona caliente), une los bloques para formar el cuerpo rígido del personaje. Detalles de pixeles: Con un marcador de punta fina, dibuja los ojos, la boca o los detalles del chaleco/remera. ¡Quedan geniales en cualquier estante!

Avatares planos con "Hama Beads"



Materiales: Placa para Hama Beads (preferentemente cuadrada), cuentas de colores, papel de manteca (para horno) y una plancha doméstica.

Paso a paso