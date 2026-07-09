Qué hacer con las macetas de plástico, son un tesoro: cómo reutilizarlas para que parezcan de cerámica
Tus macetas viejas pueden parecer sacadas de una tienda de decoración. Solo necesitas un ingrediente de cocina para conseguir un acabado elegante, mate y con efecto artesanal que transforma cualquier rincón.
Las macetas de plástico suelen terminar olvidadas en un rincón del jardín o incluso en la basura, cuando en realidad pueden convertirse en piezas decorativas con un acabado muy similar al de la cerámica. Con una técnica sencilla y materiales económicos, es posible darles una apariencia artesanal, elegante y mucho más sofisticada sin necesidad de comprar macetas nuevas.
El secreto está en crear una textura mate que imite el barro cocido o la cerámica envejecida. El bicarbonato de sodio, mezclado con pintura acrílica, logra ese efecto en pocos minutos y permite renovar cualquier maceta, sin importar su tamaño o color original.
Cómo transformar una maceta de plástico para que parezca de cerámica
Este acabado se ha vuelto uno de los favoritos entre los amantes de la decoración y el reciclaje creativo porque es económico, resistente y muy fácil de hacer. Además, puedes adaptarlo a cualquier estilo, desde rústico hasta minimalista. Necesitas los siguientes materiales.
Materiales que necesitarás
Antes de comenzar, reúne lo siguiente:
- Una o varias macetas de plástico limpias.
- Pintura acrílica del color que prefieras. Los tonos arena, terracota, blanco roto, beige, gris piedra o verde salvia ofrecen un acabado muy natural.
- Bicarbonato de sodio.
- Un recipiente para mezclar.
- Pincel de cerdas gruesas o una esponja.
- Lija de grano fino (opcional).
- Barniz transparente en spray para proteger el acabado.
Paso a paso para conseguir el efecto cerámicaen macetas
- Limpia y prepara la superficie. Lava perfectamente la maceta para eliminar restos de tierra, polvo o grasa. Si el plástico es demasiado brillante, pasa una lija muy fina para crear una superficie ligeramente áspera que ayude a que la pintura se adhiera mejor.
- Prepara la mezcla. En un recipiente mezcla la pintura acrílica con bicarbonato de sodio. La proporción ideal es de tres o cuatro cucharadas de bicarbonato por cada taza de pintura. Revuelve hasta obtener una consistencia espesa, similar a un yogur o una crema ligera. Esa textura será la responsable del acabado tipo cerámica.
- Aplica la primera capa. Con ayuda del pincel o una esponja cubre toda la maceta, incluyendo el borde superior. No te preocupes si la superficie no queda completamente uniforme; las pequeñas irregularidades harán que el resultado luzca más natural. Deja secar aproximadamente una hora.
- Crea una textura más realista. Aplica una segunda capa utilizando la misma mezcla. Si buscas un aspecto envejecido o artesanal, da pequeños golpecitos con una esponja en lugar de deslizar el pincel. Esto genera un relieve muy parecido al de las macetas de barro o cerámica hechas a mano.
- Protege el acabado. Cuando la pintura esté completamente seca, aplica una capa ligera de barniz transparente en spray. Este paso ayudará a proteger la maceta de la humedad, la lluvia y el sol, prolongando la duración del acabado.
Un acabado elegante que combina con cualquier espacio
Una vez terminadas, estas macetas pueden colocarse en terrazas, balcones, jardines o interiores sin que parezcan de plástico. Incluso puedes combinar varios tamaños y colores para crear composiciones decorativas con un aspecto mucho más costoso de lo que realmente fue.
Si quieres personalizarlas aún más, puedes añadir un ligero efecto envejecido pasando una brocha casi seca con pintura blanca o gris sobre los bordes. El resultado recuerda a las piezas de cerámica artesanal que hoy son tendencia en decoración.