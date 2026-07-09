Las macetas de plástico suelen terminar olvidadas en un rincón del jardín o incluso en la basura, cuando en realidad pueden convertirse en piezas decorativas con un acabado muy similar al de la cerámica. Con una técnica sencilla y materiales económicos, es posible darles una apariencia artesanal, elegante y mucho más sofisticada sin necesidad de comprar macetas nuevas.

El secreto está en crear una textura mate que imite el barro cocido o la cerámica envejecida. El bicarbonato de sodio, mezclado con pintura acrílica, logra ese efecto en pocos minutos y permite renovar cualquier maceta, sin importar su tamaño o color original.

Cómo transformar una maceta de plástico para que parezca de cerámica

Este acabado se ha vuelto uno de los favoritos entre los amantes de la decoración y el reciclaje creativo porque es económico, resistente y muy fácil de hacer. Además, puedes adaptarlo a cualquier estilo, desde rústico hasta minimalista. Necesitas los siguientes materiales.

Materiales que necesitarás

Antes de comenzar, reúne lo siguiente:



Una o varias macetas de plástico limpias.

Pintura acrílica del color que prefieras. Los tonos arena, terracota, blanco roto, beige, gris piedra o verde salvia ofrecen un acabado muy natural.

Bicarbonato de sodio.

Un recipiente para mezclar.

Pincel de cerdas gruesas o una esponja.

Lija de grano fino (opcional).

Barniz transparente en spray para proteger el acabado.

Paso a paso para conseguir el efecto cerámicaen macetas

Limpia y prepara la superficie. Lava perfectamente la maceta para eliminar restos de tierra, polvo o grasa. Si el plástico es demasiado brillante, pasa una lija muy fina para crear una superficie ligeramente áspera que ayude a que la pintura se adhiera mejor.

Qué hacer con las macetas de plástico, son un tesoro: cómo reutilizarlas para que parezcan de cerámica|Pinterest Prepara la mezcla. En un recipiente mezcla la pintura acrílica con bicarbonato de sodio. La proporción ideal es de tres o cuatro cucharadas de bicarbonato por cada taza de pintura. Revuelve hasta obtener una consistencia espesa, similar a un yogur o una crema ligera. Esa textura será la responsable del acabado tipo cerámica. Aplica la primera capa. Con ayuda del pincel o una esponja cubre toda la maceta, incluyendo el borde superior. No te preocupes si la superficie no queda completamente uniforme; las pequeñas irregularidades harán que el resultado luzca más natural. Deja secar aproximadamente una hora.

Qué hacer con las macetas de plástico, son un tesoro: cómo reutilizarlas para que parezcan de cerámica|Canva Crea una textura más realista. Aplica una segunda capa utilizando la misma mezcla. Si buscas un aspecto envejecido o artesanal, da pequeños golpecitos con una esponja en lugar de deslizar el pincel. Esto genera un relieve muy parecido al de las macetas de barro o cerámica hechas a mano.

Qué hacer con las macetas de plástico, son un tesoro: cómo reutilizarlas para que parezcan de cerámica|Canva Protege el acabado. Cuando la pintura esté completamente seca, aplica una capa ligera de barniz transparente en spray. Este paso ayudará a proteger la maceta de la humedad, la lluvia y el sol, prolongando la duración del acabado.

Un acabado elegante que combina con cualquier espacio

Una vez terminadas, estas macetas pueden colocarse en terrazas, balcones, jardines o interiores sin que parezcan de plástico. Incluso puedes combinar varios tamaños y colores para crear composiciones decorativas con un aspecto mucho más costoso de lo que realmente fue.

Qué hacer con las macetas de plástico, son un tesoro: cómo reutilizarlas para que parezcan de cerámica|Canva

Si quieres personalizarlas aún más, puedes añadir un ligero efecto envejecido pasando una brocha casi seca con pintura blanca o gris sobre los bordes. El resultado recuerda a las piezas de cerámica artesanal que hoy son tendencia en decoración.

