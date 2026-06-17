Manualidades de Plim Plim: 5 ideas para hacer organizadores de tela para niños

Los organizadores de tela para niños son un gran elemento que podemos tener, ya que con ellos logras fomentar que los pequeños del hogar sean más ordenados con sus artículos. Por suerte, puedes crearlos desde tu casa, logrando hacerlo de sus personajes favoritos.

Si tus hijos o sobrinos son amantes de Plim Plim, entonces quédate porque te vamos a compartir 5 ideas de organizadores que puedes hacer, manualidades que nunca deben faltar en tu hogar.

¿Cómo hacer un organizador de tela?

Por suerte, existen muchas opciones que podemos hacer de organizadores de tela para niños, desde alternativas más grandes para colgar hasta opciones portátiles. Para que lo puedas hacer, estas son las 5 ideas de manualidades que puedes hacer de temática de ‘Plim Plim’:

Estuchera casera: Corta un cuadro de tela, unimos los laterales y en el espacio abierto que nos queda agregamos un cierre. No olvides colocar al pequeño personaje animado.

Cubo de juguetes: Realiza una enorme canasta o bolso de tela, el cual será indispensable para que los pequeños almacenen sus juguetes por la noche.

Zapatero: Para que sus zapatos no estén por todos lados, prepara unos zapateros con elementos del personaje, lugar en el que podrá dejar su calzado en total orden.

Saco para útiles en la pared: En un cuadrado grande, agrega varios saquitos; al final, todo el objeto lo vas a colgar en la pared, un espacio destinado para organizar los elementos que lleva a la escuela.

Organizador de lápices en la mesa: Para una estructura más resistente en una lata, cubre la superficie con tela de colores, con la que vas a crear un pequeño circo; en la parte inferior, pega una ilustración del pequeño payaso.

¿Qué tan bueno es Plim Plim para los niños?

Plim Plim es una serie ampliamente recomendada para niños en edad preescolar, donde podrán aprender de forma divertida y con su personaje favorito sobre temas de respeto y amistad, además de estimular el aprendizaje con el uso de la música.

No esperes más, aprovecha las 5 ideas de manualidades que te compartimos para que puedas crear el organizador de tela, ideal para que los pequeños comiencen a trabajar el hábito del orden.