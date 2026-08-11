No tires las latas de sardinas, son un tesoro: cómo crear un bonito joyero para tu recámara
Podrás crear un gran adorno para que coloques tus joyas personales.
Las latas de sardinas es uno de los alimentos envasados más consumidos en todo el mundo y que se caracterizan por traer en su interior este tipo de pescado que se puede comer de manera inmediata o añadir a varias recetas. Sin embargo, una vez que se vacía su contenido, hay personas que tienden a deshacerse de este recipiente, pero lo que no saben es que gracias a la DIY o ‘Hazlo tú mismo’, vas a poder crear un bonito joyero para que tengas en tu recámara con pocos elementos.
Otra de las características que debemos mencionar de las latas de sardinas es que son un alimento saludable, y es común que muchas personas tengan este producto en la alacena listo para comer y que se puede incorporar en una gran cantidad de recetas. El material de este recipiente está hecho principalmente de hojalata o de aluminio, y esto es así para proteger al pescado de la luz y del aire.
Por otro lado, si acabas de vaciar la lata de sardinas y estás a punto de deshacerte de estos recipientes, tengo que decirte que estás cometiendo un error, teniendo en cuenta que gracias a la reconocida técnica DIY podrás reciclarlas y darles un nuevo uso. En este caso, con un poco de imaginación y creatividad, podrás crear un joyero que será ideal para tu recámara y colocar objetos personales.
Elementos para hacer este joyero
- 2 latas de sardinas grandes o medianas
- Cartón resistente
- Tela de terciopelo
- Fieltro rojo y negro
- Bola de unicel
- Foami negro
- Palito de brocheta
- Popote
- Pintura acrílica negra
- Ojos móviles
- Limpiapipas negros
- Tijera y cúter
Cómo crear el joyero con latas de sardinas
- Lavar bien las latas de sardinas y eliminar cualquier residuo que quede
- Retirar y limar los bordes filosos para evitar accidentes durante la elaboración
- Forrar completamente el interior y la base de tela con terciopelo y hará que el joyero luzca más elegante
- Crear una base con un cartón resistente que es donde se colocarán las piezas
- Pegar las latas sobre la base utilizando silicona caliente
- Recortar dos piezas de cartón del mismo tamaño y forma ovalada de la lata que serán las alas y forrarlas con fieltro rojo y dejar que el pegamento se seque
- Pegar un tramo de popote de forma vertical en uno de los costados de la lata y luego introducir un palito de brocheta del mismo largo del popote y fijar el extremo del palito en la parte posterior del ala del cartón y repetir este procedimiento con el lado contrario
- Pintar con acrílico negro los clásicos lunares de Ladybug sobre el fieltro rojo
- Cortar una bola de unicel por la mitad y forrarla con fieltro negro que será la cabeza de la mariquita y pegar un círculo de foami negro en la parte inferior para darle estabilidad
- Colocar los ojos móviles y formar las antenas usando limpiapipas negros