No tires las latas de sardinas, son un tesoro: cómo crear un bonito joyero para tu recámara

Las latas de sardinas es uno de los alimentos envasados más consumidos en todo el mundo y que se caracterizan por traer en su interior este tipo de pescado que se puede comer de manera inmediata o añadir a varias recetas. Sin embargo, una vez que se vacía su contenido, hay personas que tienden a deshacerse de este recipiente, pero lo que no saben es que gracias a la DIY o ‘Hazlo tú mismo’, vas a poder crear un bonito joyero para que tengas en tu recámara con pocos elementos.

Otra de las características que debemos mencionar de las latas de sardinas es que son un alimento saludable, y es común que muchas personas tengan este producto en la alacena listo para comer y que se puede incorporar en una gran cantidad de recetas. El material de este recipiente está hecho principalmente de hojalata o de aluminio, y esto es así para proteger al pescado de la luz y del aire.

Por otro lado, si acabas de vaciar la lata de sardinas y estás a punto de deshacerte de estos recipientes, tengo que decirte que estás cometiendo un error, teniendo en cuenta que gracias a la reconocida técnica DIY podrás reciclarlas y darles un nuevo uso. En este caso, con un poco de imaginación y creatividad, podrás crear un joyero que será ideal para tu recámara y colocar objetos personales.

Elementos para hacer este joyero

2 latas de sardinas grandes o medianas

Cartón resistente

Tela de terciopelo

Fieltro rojo y negro

Bola de unicel

Foami negro

Palito de brocheta

Popote

Pintura acrílica negra

Ojos móviles

Limpiapipas negros

Tijera y cúter

Cómo crear el joyero con latas de sardinas