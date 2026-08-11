Qué recipiente es mejor para guardar los alimentos en el refrigerador y evitar el mal olor

El refrigerador es, quizás, el electrodoméstico más importante que tenemos dentro del hogar, y es que es clave para poder conservar todos los alimentos sin que se echen a perder y conservar así su estado hasta que se consuman. Sin embargo, a veces ocurre que cuando abrimos la nevera, nos encontramos con un feo olor y que nos obligará a realizar una limpieza exhaustiva, y esto a veces tiene que ver con cómo guardamos los alimentos o restos de comida, por lo que los expertos compartieron cuál es el mejor recipiente para evitar el mal olor.

Caminos de la Vida | Programa 11 Agosto 2026

Si hay algo que es frecuente es que aparezcan malos olores al abrir el refrigerador, algo que puede incrementarse ante la llegada del verano, donde solemos abrir varias veces la puerta la nevera. Estos malos olores pueden causarse de diversas maneras, no sólo por alimentos en mal estado o en descomposición, sino por pérdidas o incluso por haber guardado mal algunos de los alimentos o sobras de comidas.

Para qué sirven los recipientes

Es acá donde entran en juego los recipientes, que por lo general son de plástico, y que son muy útiles para guardar todo tipo de alimentos y comida en la nevera. La función principal que cumplen es que sirven para almacenar, transportar y conservar alimentos crudos o cocidos de forma segura; evitando derrames. Pero, en caso de haber un problema, puede generar malos olores en el interior del refrigerador.

Cuál es el mejor recipiente para gaurdar alimentos en la nevera

Por este motivo, es que los especialistas compartieron cuál es el mejor recipiente que debes usar para conservar los alimentos en la nevera y así evitar malos olores y el grave error está en almacenarlos destapados y sin cobertura, y es que cuando se hace esto, liberará humedad y aromas que pueden impregnar otros productos, por lo que se aconseja usar tuppers herméticos de vidrio o plástico.

Lo que harán estos envases, según explicaron los especialistas es aislar los alimentos, evitar la mezcla de olores y mantener el ambiente interno más limpio. Además, en el caso de líquidos o salsas, lo aconsejable es utilizar frascos de vidrio y lo mejor es cubrir los alimentos con papel film o aluminio, lo que previene la propagación de malos olores en la nevera.