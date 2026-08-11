Qué significa que una persona duerma mucho la siesta, según la ciencia

Uno de los momentos más esperados por muchas personas es la hora de la siesta, y se trata de un período corto de descanso en donde pueden dormir; y que por lo general suele ser luego del almuerzo y así podrán recargar energías. Hay quienes lo hacen como método de descanso, pero otros lo hacen como rutina. Es por este motivo que la psicología realizó un estudio y reveló el significado que una persona duerma mucho la siesta, como así también cuáles son sus beneficios.

La siesta hace referencia a un breve descanso sueño que van desde los 10 a los 30 minutos y que se toma por la tarde, por lo general después del almuerzo. Por si no sabías, su nombre deriva del latín ‘sexta’ que marcaba la sexta hora del día romano. Hay personas que lo hacen para poder recargar energías, para recuperar horas de sueño y a reducir el cansancio.

Beneficios de la siesta

Entre los beneficios que debemos mencionar de la siesta, algunos estudios han confirmado que tiene la capacidad de prevenir cardiopatías ayudando a disminuir un 37% el estrés y de padecer enfermedades cardiovasculares; reduce la presión arterial; facilita el aprendizaje; aumenta la concentración; disminuye el estrés y eleva el estado de ánimo. Hay personas que todos los días tienen que dormir su período de siesta y que se ha convertido en rutina.

La psicología realizó un estudio para determinar cuál es el significado de que alguien duerma muchas horas de siesta, como así también cuáles son algunos de los beneficios y según este informe reciente, indicaron que cuando un adulto mayor duerme más de 30 minutos no se aprovechan los beneficios mencionados anteriormente, sino que es un indicador que algo no va bien. Para poder realizar esta investigación, se analizó a más de 1300 adultos mayores.

De esta manera, el estudio determinó que aquellas personas que duermen mucha siesta se asocian con mayores tasas de mortalidad por cualquier causa y desde la psicología explicaron que la siesta matutina o larga, actúa como un biomarcador, una señal que nos indica que algo está pasando por debajo, como puede ser una alteración en el ritmo cardíaco o cardiovascular.