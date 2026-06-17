Toy Story vio la luz por primera vez en el año 1995 y hoy, a 31 años de distancia, está por estrenar su quinta entrega este jueves 18 de junio. Debido a que la película ha marcado varias generaciones, traemos para ti estas manualidades de los personajes principales que puedes convertir en 3 ideas para hacer alcancías de plástico. O estas 4 propuestas de cojines de crochet de Paw Patrol.

Estas manualidades las puedes hacer junto a tu hijo, a fin de fortalecer sus habilidades motoras, favorecer la resolución de problemas y estimular la imaginación durante la infancia. Asimismo, puedes promoverle hábitos de reciclaje a muy temprana edad, ya que estos objetos pueden hacerse con objetos reutilizados. Crochet para niños: cómo tejer gorritos con orejas de Paw Patrol (paso a paso).

Las 3 ideas para hacer alcancías de Toy Story

1. Botella reciclada de Buzz Lightyear: Para ello, utiliza una botella de plástico de entre 1 y 2 litros. Posteriormente, replica su traje espacial con pintura acrílica blanca, verde, morado y negro. Finalmente, hazle una abertura rectangular en la parte superior para introducir los billetes y monedas.Con ello también le inculcas a tu hijo el valor del ahorro.

Manualidades de Toy Story: 3 ideas para hacer alcancías de plástico para niños|IA

2. Hamm, el cerdito: Este personaje encaja perfectamente con el tema, ya que en la película es la alcancía donde Andy ahorraba su dinero. Por lo anterior, sería un error no contemplarlo en la lista. Puedes utilizar un envase plástico redondo, preferentemente de productos alimenticios. La decoración requiere pintura rosa, cartulina para las orejas y limpiapipas para simular la cola. Por último, hazle la ranura para que quede listo el puerquito que cautivó a varios.

3. Rex de recipiente reutilizable: El dinosaurio más agradable de la pantalla grande. La estructura puede hacerse con un bote de plástico alargado. Mientras que el acabado requiere pintura verde, ojos grandes elaborados con cartulina y pequeñas piezas de foami para representar las escamas.