Zahie Téllez reveló el error de Michelle al cocinar carne que la dejó fuera de MasterChef 24/7
A pesar de que la cocinera hizo su mejor esfuerzo para no ser eliminada de MasterChef 24/7, un detalle en su preparación habría empeorado los resultados.
Michelle se convirtió en la última eliminada de MasterChef 24/7 y se quedó a solo un paso de estar entre los finalistas de la temporada. Y es que si bien la joven cocinera se esforzó hasta el último momento para convencer a los jueces, no fue suficiente porque su filete tipo Wellington, tenía un error que llamó la atención de Zahie Téllez desde el primer momento.
Y es que tal como la experta lo explicó durante su evaluación, en este tipo de preparaciones que se usan trozos de carne de mucho grosor y peso, no basta con sellarla en el sartén por poco tiempo. Esto porque no se garantiza que la cocción vaya a ser uniforme y solo mejora la textura de la parte exterior, pero esto no sirve de mucho si el tiempo en el horno no es el indicado, ya que tal como le pasó a "Michito", su carne quedó prácticamente cruda al momento de cortarla. Además, el Chef Poncho Cadena señaló que su masa estaba demasiado húmeda por los ingredientes que eligió como complementos.
@masterchefmx El reto se acabó, es esto o nada. Los Chefs degustarán los platillos y pronto conoceremos la deliberación. 🔥 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus ♬ sonido original - MasterChef México
¿Quiénes son los FINALISTAS de MasterChef? Fecha y horario exactos para verla
Luego de 15 semanas de preparación intenisva entre clases, retos y castigos, ya se definió que los finalistas de MasterChef 24/7, son: Ixdit, Lancer, Claudia y Flor. Y será el próximo domingo 30 de agosto en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO, que los cocineros tendrán que enfrentarse a una última cocinada, en donde deberán presentar un menú digno de un ganador y poner en práctica todos los aprendizajes que recibieron gracias a los "Maestros del fuego" y jueces.
TODOS los eliminados de MasterChef 24/7: lista completa de cocineros que se quedaron en el camino
- Javier Lara "Chuleta Metalera"
- Nash Jácome
- Arturo Santillán
- Lula Cruz
- Ricardo Cendejas
- Pablo Villagrán
- María, que abandonó la competencia por problemas de salud
- Ismael "Perro del mal"
- Diego Carrillo "Smi-Lee"
- Camila Souza
- Nora Estrada
- Emmanuel Chiang
- Jazmín Tapia
- Luis Ramos
- Daniela Parra
- Alberto Palomino "Ramahá"
- Carmen Fuentes
- Antrax, que renunció a MasterChef 24/7 por un fuerte accidente mientras cocinaba
- Julio Vázquez
- Michelle Malacara