Zahie Téllez reveló el error de Michelle al cocinar carne que la dejó fuera de MasterChef 24/7

Michelle se convirtió en la última eliminada de MasterChef 24/7 y se quedó a solo un paso de estar entre los finalistas de la temporada. Y es que si bien la joven cocinera se esforzó hasta el último momento para convencer a los jueces, no fue suficiente porque su filete tipo Wellington, tenía un error que llamó la atención de Zahie Téllez desde el primer momento.

Y es que tal como la experta lo explicó durante su evaluación, en este tipo de preparaciones que se usan trozos de carne de mucho grosor y peso, no basta con sellarla en el sartén por poco tiempo. Esto porque no se garantiza que la cocción vaya a ser uniforme y solo mejora la textura de la parte exterior, pero esto no sirve de mucho si el tiempo en el horno no es el indicado, ya que tal como le pasó a "Michito", su carne quedó prácticamente cruda al momento de cortarla. Además, el Chef Poncho Cadena señaló que su masa estaba demasiado húmeda por los ingredientes que eligió como complementos.

¿Quiénes son los FINALISTAS de MasterChef? Fecha y horario exactos para verla

Luego de 15 semanas de preparación intenisva entre clases, retos y castigos, ya se definió que los finalistas de MasterChef 24/7, son: Ixdit, Lancer, Claudia y Flor. Y será el próximo domingo 30 de agosto en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO, que los cocineros tendrán que enfrentarse a una última cocinada, en donde deberán presentar un menú digno de un ganador y poner en práctica todos los aprendizajes que recibieron gracias a los "Maestros del fuego" y jueces.

TODOS los eliminados de MasterChef 24/7: lista completa de cocineros que se quedaron en el camino