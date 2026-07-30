Manualidades de Los Vengadores: 3 formas creativas para crear tus propios personajes de Marvel

El entretenimiento en la actualidad pasa principalmente por las pantallas. Internet domina cada rincón del mundo, pero hay muchas personas que siguen optando por prácticas manuales. Las manualidades son una de ellas y es que algunos expertos en salud las están recomendando a sus pacientes que requieren de un cable a tierra.

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Las manualidades, además de incentivar la imaginación, ayudan a despejar la mente, experimentar otras emociones y compartir tiempo valioso con nuestros seres queridos. Lo bueno, además de que son económicas, es que hay una gran cantidad de proyectos y temáticas que podemos abordar.

Manualidades de Los Vengadores

En esta oportunidad, las manualidades que se llevan todas las miradas son las inspiradas en Los Vengadores, una saga de Marvel que presenta a los superhéroes más famosos. La clave de los siguientes proyectos es que podremos crear nuestros propios personajes y de una forma muy creativa:

Los Vengadores con tubos de cartón

Materiales necesarios



Tubos de papel higiénico o cocina.

Pinturas acrílicas o témperas (rojo, azul, verde, amarillo, negro).

Cartulinas de colores y pegamento.

Marcador negro indeleble.

Pasos rápidos



Base de color: Pinta cada tubo con el color principal del héroe (verde para Hulk, azul para el Capitán América, rojo para Iron Man). Detalles con papel: Recorta y pega detalles emblemáticos en cartulina: Capitán América: Una estrella blanca para el pecho y un pequeño círculo como escudo. Iron Man: El reactor Arc (un círculo amarillo/blanco) en el pecho y la máscara dibujada. Hulk: Dientes grandes, pelo negro de cartulina y pantalones morados. Líneas finales: Usa el marcador negro para delimitar los ojos, expresiones y trajes.

Cómo hacer personajes de Marvel

Las opciones para crear nuestros superhéroes de Marvel son prácticamente infinitas. Es por eso que las siguientes manualidades permitirán que le demos vida a Los Vengadores de formas muy fáciles y llenas de imaginación:

Imanes para heladera con piedras pintadas

Materiales



Piedras planas y lisas (de forma ovalada o circular).

Pintura acrílica y pinceles finos.

Barniz transparente (opcional, para dar brillo y proteger).

Imanes pequeños y silicona líquida o pegamento fuerte.

Pasos rápidos



Diseño base: Elige el símbolo o rostro de cada Vengador: Thor: Su martillo Mjolnir o su casco con alas. Spider-Man / Iron Man: El diseño estilizado de sus máscaras. Capitán América: Su icónico escudo concéntrico. Pintura por capas: Aplica primero el color de fondo, deja secar y agrega los detalles finos. Acabado e imán: Una vez seco el barniz, pega un imán en la parte posterior con silicona. ¡Listo para decorar la heladera!

Máscaras de héroes en goma Eva o fieltro

Materiales



Planchas de goma EVA (Foami) o fieltro en colores primarios.

Tijeras y pegamento para goma EVA/fieltro.

Hilo elástico.

Plantillas de papel impresas (silueta de la máscara).

Pasos rápidos

