Manualidades de Yoshi: 5 ideas para hacer figuras con cartón

Yoshi es un personaje muy popular que pertenece a la franquicia de Nintendo. Es un dinosaurio que tuvo su primera aparición en el videojuego Super Mario World. Su papel era ayudar a Mario a saltar largas distancias, comer a los enemigos con su lengua y convertirlos en huevos que puede lanzar.

En esta oportunidad te dejaremos unas increíbles opciones para poder hacer a este personaje con ayuda de cartón. Este material es versátil por lo que puedes hacer grandes muñecos.

¿Cómo hacer manualidades de Yoshi?

Yoshi 3D con tubos de papel

Para esta opción tienes que utilizar tubos de cartón higiénico para crear un Yoshi articulado. El cuerpo lo debes pintar de color verde y para su cabeza puedes pintar una bola de unicel o una esfera de papel maché, luego pégala arriba.

No te olvides de los detalles como recortar los zapatos, los ojos y la cresta roja en cartulina. Por último, vas a unir las piezas al tubo con pegamento blanco.

Silueta de Yoshi en capas (Efecto 3D)

Otra opción consiste en crear un cuadro con relieve recortando la figura por secciones. Para ayudarte con ello debes hacer una plantilla de este personaje dibujando en un cartón plano o imprimiendo una.

Puedes guiarte con eso.|Pinterest

Recorta el cuerpo entero, y luego piezas extra para la mejilla, la nariz y el caparazón. Deberás pintar cada pieza por separado con témperas o acrílicos. Pega las capas una sobre otra usando trocitos de cartón grueso entre ellas.

Huevo de Yoshi alcancía

Este es un clásico que no puede faltarte. Lo que debes hacer es inflar un globo pequeño para usarlo como molde. A la estructura debes cubrirla con tiras de cartón delgado o periódico y pegamento (engrudo).

Debes dejar una ranura, espera que se seque, pincha el globo y haz un corte con cúter para las monedas. Pinta todo de blanco y añade los círculos verdes característicos.

Títere de dedo de Yoshi

Otra opción que puedes utilizar es la de realizar títeres de forma rápida. Recorta la silueta de la cabeza y el torso de Yoshi en un cartón delgado (como el de las cajas de cereal). En la base debes dejar una pestaña ancha en la parte inferior para enrollarla al tamaño de tu dedo.

Usa marcadores para dibujar el rostro y pega un trozo de fieltro rojo para la lengua.

Máscara de cartón plana

Por último, tenemos esta increíble idea para disfraces o decoración de pared. Dibuja la cabeza grande de Yoshi en una plancha de cartón corrugado firme. Con ayuda de tijeras o cúter vas a recortar el contorno y los espacios para los ojos.

Esta máscara es increíble.|Pinterest

Decora con pintura verde, blanca y roja. Pega un palito de madera por detrás o una banda elástica para usarla.