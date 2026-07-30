No tires los envases de champú y cremas: 4 ideas para darles una segunda vida
Convierte envases vacíos en objetos prácticos para el hogar con estas sencillas ideas.
En casa suelen salir de manera periódica envases vacíos de champú y cremas, los cuales pueden reutilizarse de maneras distintas y creativas antes de terminar en los basureros. Por ello ahora te contamos algunas ideas para darle una segunda vida a tus recipientes de baño vacíos y así ayudar a reducir tu impacto medioambiental.
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4 ideas creativas para reciclar tus envases de champú vacíos
Para reciclar en casa, en ocasiones solo hace falta un poco de creatividad y poner manos a la obra para convertir los envases vacíos en útiles organizadores, macetas, dispensadores o recipientes para almacenamiento. Este tipo de ideas te ayudará a darle una segunda vida a tus objetos mientras fomentas la reducción de residuos dentro del hogar.
Organizadores prácticos para el baño
Antes de buscar desechar los envases de champú o cremas, puedes lavarlos para retirar la etiqueta y posteriormente cortar por la parte superior para convertirlos en un práctico organizador en donde puedes guardar cepillos de dientes, rastrillos o brochas de maquillaje.
Maceta para plantas pequeñas
Algunos envases de plástico pueden transformarse en pequeñas macetas aptas para suculentas, cactus o plantas aromáticas. Para esta idea solo basta con cortar por lo largo y algunos agujeros por debajo para facilitar el drenaje del agua.
Dispensador para productos de limpieza
Si el envase aún mantiene sus funcionalidades, puedes rellenarlo de productos de limpieza que lleguen en envases más grandes, como jabón líquido o limpiador multiusos; de esta manera puedes facilitar el uso de los productos mientras reutilizas productos funcionales.
Contenedor para accesorios y herramientas
Algunos frascos y recipientes pueden ser ideales para guardar objetos pequeños como tornillos, clavos, ligas, botones, cables o cualquier objeto que pueda quedar dentro. De esta manera no solo fomentas mantener organizados tus objetos, sino que también reduces tu impacto medioambiental.
Brindarle una segunda vida a tus envases vacíos no solo te permite reducir el desorden y mejorar la apariencia de tu baño, sino que también es una gran oportunidad para reducir la cantidad de desechos que se producen dentro del hogar.