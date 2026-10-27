4 ideas para reciclar las fundas de almohadas

Si tienes fundas de almohadas viejas pues ya no es necesario que las tires debido a que hay ideas en las que puedes aplicar el reciclaje y organizar tu casa. Las oportunidades son infinitas, pero aquí te vamos a dejar las mejores opciones.

“La recuerdo siempre contenta”, Así rememora Mayra Rojas a su hermana Lorena y a Xavier Ortiz

Lo importante es poder aprovechar su abertura y elegir qué guardar según la resistencia de la tela. Debes revisar las costuras y el tejido antes de reutilizarlas para darle el uso adecuado. Estos elementos sirven para poder guardar diversos objetos de manera segura.

¿Cómo reciclar fundas de almohadas?

Lo primero que debes hacer es preparar las fundas por lo que debes lavarlas siguiendo las indicaciones y deja que se sequen completamente. Luego las vas a extender sobre una mesa para comprobar su tamaño y localizar manchas, agujeros o sectores debilitados.

Es importante que la tela este limpia. Las fundas de tejido grueso pueden servir para objetos algo más voluminosos; las finas funcionan mejor como separadores livianos. No todas soportan el mismo peso, especialmente después de muchos lavados.

Puedes reciclarlas de la siguiente manera:

Bolsa para separar prendas delicadas: te servirán para guardar pañuelos, prendas con encaje o accesorios textiles. Así vas a poder mantenerlos reunidos y separados de cierres o hebillas.

Transforma tus sábanas en fundas para cojines|Getty-Canva

Organizador de sábanas: otra idea es proceder a doblar la sábana ajustable, la superior y las fundas restantes, e introduce todo dentro de una misma funda. Así conservarás cada juego completo.

Protector para zapatos guardados: también puedes colocar calzado limpio y seco para separarlo de los demás objetos.

Bolsa para juguetes livianos: por último, las fundas pueden reunir peluches, bloques grandes y accesorios blandos para un mayor orden.

Estas son grandes ideas que puedes llevar a cabo para no desechar las fundas de almohadas viejas. Son ideales para guardar elementos y dejarlos al resguardo.