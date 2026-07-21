Maquilladora profesional revela cuáles son los mejores colores para rejuvenecer tu mirada a los 50 años

A partir de los 50 años hay que tener cuidado al momento de maquillar tus ojos, ya que hay tonalidades que te pueden ayudar a rejuvenecer tu mirada al instante o a aportarle un aspecto cansado.

Ventaneando | Programa completo 21 de julio de 2026

Es así que una maquilladora profesional detalla cuáles son los mejores colores que podemos usar, los cuales se encargarán de potenciar el aspecto de tu rostro.

¿Qué colores de sombras rejuvenecen la mirada?

La reconocida maquilladora profesional Amanda Bell, de una marca de cosméticos, en una entrevista con un medio internacional detalló que al momento de aplicar sombras hay que tener cuidado a los 50 años, ya que habrá productos que se encargarán de envejecer tu aspecto, haciendo que ciertas líneas sean más visibles.

Para iluminar tus facciones y rejuvenecer tu mirada, recomienda que usemos alternativas como el albaricoque, subtonos en crema y melocotón. Mientras que en el delineado los mejores colores son el marrón chocolate, gris, azul marino, marrón bronce o verde salvia, ya que lograrás definir sin endurecer en exceso tu mirada al aplicar sobre la línea de las pestañas para después difuminar.

Evita a toda costa el uso de sombras muy blancas o negras, ya que, al ser muy intensas, se encargarán de enmarcar en exceso líneas que no quieres, además de endurecer tu mirada.

¿Cómo aplicar el maquillaje a los 50 años?

Aunque los mejores colores te ayudarán a rejuvenecer tu mirada, la maquilladora profesional detalla que la forma en que se aplican los productos será de vital importancia. Por lo que deja las siguientes recomendaciones:



Evita el uso de tonos mate o que sean muy pesados, puesto que van a enmarcar las líneas de expresión.

Recomienda el uso de capas delgadas de producto.

Aplica los tonos más oscuros cerca de la línea de pestañas.

Unifica el tono de tu párpado.

Define la cuenca de tu párpado con un tono medio.

No olvides aplicar una capa de sombras suaves y con luz para darle ese destello a tu mirada.

Siguiendo todos los tips anteriores, lograrás tener unos ojos llenos de brillo de forma sencilla a tus 50 años; si eres principiante, recuerda siempre hacerlo de menos a más para evitar acabados muy intensos.