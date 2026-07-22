Fecha y hora EXACTA para ver La Velada del Año 2026 en MÉXICO; las peleas más polémicas entre celebridades

Es oficial, estamos en el mes en el que se llevará a cabo La Velada del Año, en su sexta edición, evento creado en 2021 por el streamer español Ibai Llanos el cual contará con diversos combates de boxeo entre grandes celebridades y figuras del mundo digital. En esta ocasión te damos todos los detalles sobre la fecha y hora exacta en la que este magno evento sucederá.

Velada del Año 2026: Fecha y hora exacta para ver la pelea de boxeo entre influencers

Oficialmente la cuenta regresiva ha dado inicio ya que la Velada del Año número VI se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Aunque si te encuentras en otros países de América Latina y Estados Unidos esta será la hora de transmisión:



México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m

Estados Unidos (Centro): 12: 00 pm

Estados Unidos (Montaña): 11: 00 am

Estados Unidos (Pacífico): 10: 00 am

Este evento de boxeo entre cantantes e influencer lo podrás ver de forma completamente gratis y en vivo a través de redes sociales mediantes las cuentas oficiales de Twitch, TikTok y YouTube de Ibail Llanos por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle como todas las sorpresas que este magno evento. Sin embargo, como en Azteca UNO nos encanta consentirte, contaremos con un LiveBlog en el que te compartiremos minuto a minuto cada detalle de este evento.

Velada del Año 2026: Lista COMPLETA de todos los peleadores que se enfrentarán en los combates

Este año la Velada del Año VI promete ser uno de los eventos más emocionantes debido a que contará con combates inesperados ya que es la primera vez que se suman grandes referentes de la industria musical y ya no solo streamers e influencers, es por eso que en esta ocasión te presentamos la lista completa de todos los participantes de la sexta edición de uno de los eventos más famosos y reconocidos en el mundo del entretenimiento.

