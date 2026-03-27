¿Qué es el maquillaje caramelo y cómo debes usarlo para estar a la moda en abril 2026?

El 2026 se perfila para ser uno de los años más importantes y relevantes en cuanto al apartado de la moda se refiere, y dentro de lo novedoso de cara a los próximos meses aparece el maquillaje caramelo, el cual promete volverse una de las tendencias más grandes durante la primavera y el verano.

El maquillaje caramelo comenzó a tener cierto nivel de popularidad en los últimos meses del año pasado, por lo que expertos en moda consideran que su auge principal llegará precisamente en 2026. Por tal motivo, si quieres conocer más respecto a esta nueva tendencia es preciso que te quedes con nosotros.

¿Qué es y cómo se usa el maquillaje caramelo?

Lo primero que debes tener en cuenta es que este maquillaje caramelo tiene como inspiración distintos matices como el toffee, el miel, dorado, tostado y canela, por lo que destaca de los demás por tomar lo mejor de cada color y hacer de su fusión una de las más interesantes para hombres y mujeres por igual.

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Se busca que la luz natural sea la que logre acaparar las miradas a través de texturas luminosas mediante las tonalidades antes mencionadas. De realizarse de forma clara, entonces el rostro podrá contar con una versión pulida, lo cual hará que quien tiene este maquillaje reciba muchos cumplidos por el mismo.

Además, distintos expertos consideran que el maquillaje caramelo tiene la capacidad de conectar con la naturaleza a través de una belleza elegante y cercana, lo cual evita los excesos que durante el año pasado dieron mucho de qué hablar en las principales galas de moda y belleza a nivel mundial.

¿Cómo aplicar el maquillaje caramelo en tu rostro?

Si tu deseo es tener un maquillaje caramelo en tu rostro, primero debes hacer una base ligera de acabado luminoso para, posteriormente, aplicar las sombras en capas de tonalidades dorado tostado y café claro para darle profundidad a tu estilo. Finalmente, deberás colocar gloss translúcido a fin de lograr ese efecto hidratado que tanto quieres.