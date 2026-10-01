Cómo usar el eyeliner borgoña para rejuvenecer la mirada después de los 40, ideal para el otoño

¡Dile adiós al delineador negro! El eyeliner en tono borgoña es la alternativa perfecta a este color, especialmente si eres una mujer madura que busca suavizar sus rasgos y rejuvenecer la mirada. A diferencia del delineador negro, que endurece las facciones y acentúa las líneas de expresión, el borgoña cuenta con matices cálidos que aportan luminosidad a la mirada y te quitan años de encima gracias a la suavidad del tono y el balance de colores con el ojo. Además, queda perfecto con la temporada otoñal. Aquí te explicamos cómo usarlo adecuadamente, especialmente si tienes más de 40.

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Cómo usar eyeliner para rejuvenecer | Crédito: Pexels

¿Cómo usar el eyeliner borgoña para rejuvenecer la mirada? Paso a paso

A continuación, te explicamos cómo usar el eyeliner borgoña para rejuvenecer la mirada. Este es el paso a paso:

