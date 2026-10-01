Cómo usar el eyeliner borgoña para rejuvenecer la mirada después de los 40, ideal para el otoño
El eyeliner en tono borgoña es la alternativa perfecta al negro, especialmente si eres una mujer madura que busca suavizar sus rasgos y rejuvenecer la mirada.
¡Dile adiós al delineador negro! El eyeliner en tono borgoña es la alternativa perfecta a este color, especialmente si eres una mujer madura que busca suavizar sus rasgos y rejuvenecer la mirada. A diferencia del delineador negro, que endurece las facciones y acentúa las líneas de expresión, el borgoña cuenta con matices cálidos que aportan luminosidad a la mirada y te quitan años de encima gracias a la suavidad del tono y el balance de colores con el ojo. Además, queda perfecto con la temporada otoñal. Aquí te explicamos cómo usarlo adecuadamente, especialmente si tienes más de 40.
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¿Cómo usar el eyeliner borgoña para rejuvenecer la mirada? Paso a paso
A continuación, te explicamos cómo usar el eyeliner borgoña para rejuvenecer la mirada. Este es el paso a paso:
- Prepara el párpado: Este paso es esencial para un buen maquillaje. Prepara tu párpado con una pre-base o corrector para unificar el tono y evitar que el delineado se corra.
- Crea una transición neutra con sombras: Aplica sombra en la cuenca de tu ojo, de preferencia en color café claro o avellana, ya que es el que mejor combina con el borgoña y la época otoñal.
- Haz el delineado: Con un lápiz de ojos color borgoña delinea el párpado superior con una línea fina que llegue hasta el extremo exterior. Para un mejor acabado, se recomienda difuminar esa “colita” que queda al exterior. Delinea también al párpado inferior y únelo al superior con un ligero pico en el lagrimal. Finalmente, sella el delineado con una sombra del mismo color.
- Añade un toque de luz: Para añadir ese toque de luz que posará toda la atención en tu mirada, coloca un pequeño punto de iluminador en el lagrimal, o al centro del párpado móvil. Este tip es perfecto para contrarrestar la opacidad.
- Pon una máscara de pestañas: Finaliza tu maquillaje con unas pestañas de impacto. Te recomendamos dos capas de máscara de pestañas, ya sea en color negro, para darle mayor fuerza a la mirada o, si lo prefieres, también en tono borgoña para lograr una mejor armonía visual.
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