Así tienes que peinar tu corte de pelo bob si tienes la cara redonda

Sin dudas, uno de los cortes más populares el corte de pelo bob. Independientemente de la edad, es uno de los más elegidos en los salones de belleza ya que es elegante sofisticado y rejuvenecedor.

Creo que me engaña con mi tía | Programa del 17 de marzo 2026 de Acércate a Rocío

Es un corte versátil que se puede ir adaptando al tipo de cabello, textura, forma del rostro y a tus gustos. Así es que puedes elegir el carré, el long bob o el bob clásico e incluso el riviera bob.

¿Cómo peinar tu corte de pelo bob?

Es importante tener en cuenta que debes peinarlo como más quieras, pero si buscas afinar rasgos y equilibrar facciones, tienes que buscar un equilibrio. En cuanto a los rostros redondos se caracterizan por anchura a los lados y facciones más redondeadas. Dado esto es que es importante equilibrar el ancho y los pómulos más prominentes como así también potenciar la altura.

Por otro lado, tienes que evitar el volumen lateral ya que intensifica la anchura visual y tu rostro se verá más redondo. No utilices flequillos rectos ya que hay que potenciar la línea vertical facial. Para ello, apostaremos por flequillos más largos y abiertos para que se vea la frente desde el inicio del cabello hasta la barbilla.

Este es un corte versátil.|Pinterest

Siguiendo la línea del equilibrio, tienes que pensar en una V para construir en la cara. Mientras más largo el 'bob' y más caída en forma de 'v' hacia el final de la melena, más favorece a los rostros redondos.

Los expertos manifiestan que las puntas hacia fuera elevan visualmente la expresión, generan dinamismo y aportan un aire juvenil. Ensanchan ligeramente la zona donde terminan, lo que puede ser estratégico según el rostro.

Si tienes un bob muy corto y pulido, pues las puntas muy marcadas hacia afuera no son favorables ya que ensanchará esa zona de la cara. Todo cambia si optas por un long bob.

En definitiva, tienes que optar por una punta recta, bien trabajada y ubicada de forma estratégica, puede estilizar este tipo de rostros.