5 ideas de sombras color Cloud Dancer para maquillaje de graduación 2026; son elegantes y aesthetic para invitada o la graduada

Por la calma que transmite, la reflexión a la que invita y la apariencia casi etérea que ofrece, el color del año es una gran apuesta en cuanto a maquillaje se refiere. Para demostrarlo, a continuación te mostraremos algunas grandes ideas de sombras color Cloud Dancer que puedes adaptar para tu maquillaje de graduación 2026. Son looks muy bonitos, versátiles y que se pueden adecuar para la persona festejada o para una invitada.

El Cloud Dancer es un tono de blanco que recuerda la suavidad de las nubes. Existen productos con esta tonalidad específica, pero los siguientes looks también los puedes adaptar con tonos neutros de sombra. Este color se puede combinar perfecto si tienes un vestido en tonos pastel, pero también se presta a contrastes, brillos y efectos metálicos.

Maquillaje para graduación 2026: 5 looks de sombras color Cloud Dancer

1. Con perlitas

Si las tonalidades frías te quedan de maravilla o tu vestido para la graduación 2026 pertenece a tal gama, este look puede ser tu opción. Mezcla tonos de blanco y azulados, con algunas aplicaciones de "perlas" miniatura.

2. Efecto glowy

Este diseño tiene vibras angelicales y Y2K al mismo tiempo, para quienes prefieren los looks atrevidos de maquillaje. Nuevamente mezcla el blanco con tonos azulados; la combinación es con labios en tono nude.

3. Efecto smokey

Aquí tenemos un look más clásico, pero igualmente llamativo y lleno de dramatismo para tu maquillaje de graduación 2026. Tiene un contraste con tonos oscuros y aplicaciones en miniatura.

4. Maquillaje para graduación 2026 con efecto mojado

En este look se aplicó un tipo de sombra que tiene efecto mojado, para un look de estilo minimalista, desenfadado y muy elegante. Una vez más, se usaron perlitas en miniatura.

5. Look estilo Y2K

Terminamos el listado con un estilo que recuerda perfectamente a la estética Y2K, con un marcado delineado, énfasis en las pestañas y un tono blanco de sombras que realza e ilumina la mirada. Es un look un poquito más atrevido, pero que se encuentra en tendencia durante 2026 y no tiene falla para esta temporada de graduaciones.