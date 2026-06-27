7 diseños de uñas de color Cloud Dancer para una graduación 2026; son elegantes y aesthetic

Desde que fue nombrado el color del año, Cloud Dancer ingresó en las tendencias de la manicura a nivel internacional y se ha mantenido ahí por su elegancia discreta, que remite inmediatamente al llamado lujo silencioso. Si estás buscando diseños de uñas para una graduación en 2026, este tono puede ser tu opción porque resulta fácil de combinar y es muy favorecedor. A continuación te lo demostramos con algunas ideas hermosas.

7 diseños de uñas para graduación 2026, en color Cloud Dancer

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1. Con estrellas doradas

Comenzamos el listado con un diseño que toma el tono Cloud Dancer como fondo para un suave patrón de estrellas de color dorado, con un destello muy tenue. Puede ser la opción perfecta si llevas un vestido metálico o con brillo.

2. Con efecto jelly

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Están súper de moda las uñas con efecto jelly, las cuales poseen un acabado brillante que casi las hace parecer permanentemente húmedas. El tono Cloud Dancer es un gran recurso para lucir este efecto de manera elegante, como para elegir este diseño en tus uñas de graduación en 2026.

3. Con textura de nubes

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Si el tono hace referencia a la tranquilidad y suavidad de las nubes, este diseño de uñas para graduación 2026 lleva el concepto a otro nivel al brindarles textura casi etérea. Cabe mencionar que este tipo de tonalidades se caracteriza por alargar visualmente las manos y estilizarlas.

4. Uñas Cloud Dancer en combinación

Elegir el color del año no significa casarte con él definitivamente, todavía puedes combinarlo de manera sofisticada como en este diseño. Para mantener el estilo lujo silencioso, la clave es elegir otros tonos neutros; también puedes combinarlo con tu vestido.

5. Diseño de flores para tus uñas de graduación 2026

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Aquí, las flores son plasmadas de manera muy tenue, sin que sobrecarguen el diseño ni le resten elegancia. También nos encantó el toque de foil dorado, perfecto para una celebración.

6. Con aplicaciones

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Usar un tono neutro te da la oportunidad perfecta para usar aplicaciones, piedritas y perlitas de modo estratégico. Se ven muy sofisticadas y combinan con todo.

7. Con degradado

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En este sofisticado diseño, el degradado entre dos tonalidades es muy suave y solamente se hace visible en las puntas. Para complementar se añadió un corazón pequeñito.