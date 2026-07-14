Cómo fortalecer las uñas: 11 hábitos sencillos y efectivos

Las uñas se encargan de proteger los tejidos de los dedos, revela un informe de la Clínica Alemana (Chile). La entidad revela que están estructuradas por capas de una proteína llamada queratina que, muchas veces, comienzan a separarse y romperse, algo que puede ocurrir por diversos motivos.

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La Clínica Alemana precisa que la debilidad de las uñas es un problema que afecta hasta el 20% de la población, mayoritariamente a mujeres. Ante esto, resulta necesario conocer los motivos de este problema y cómo se le puede hacer frente de manera efectiva.

¿Por qué se debilitan las uñas?

Diferentes fuentes relacionadas con el mundo de la manicura advierten que las uñas se debilitan, se vuelven quebradizas o se descascaran principalmente por la pérdida de humedad y lípidos en su estructura de queratina. Este proceso se acelera por la exposición frecuente a químicos agresivos y el contacto prolongado con el agua.

La dermatóloga Verónica Catalán remarca como otra causa un origen sistémico y añade que tienen más tendencia a presentar este problema las personas con hipertiroidismo o hipotiroidismo y aquellas con otras alteraciones que producen déficit de proteínas, vitaminas (como la biotina) o minerales (como el zinc).

Hábitos para fortalecer las uñas

Más allá de conocer los motivos por los cuales nuestras uñas pueden debilitarse y volverse quebradizas, resulta necesario conocer cómo podemos revertir este problema. Ante esto, a continuación se enumeran los 11 hábitos diarios que son los más efectivos para cuidarlas:

