Cómo fortalecer las uñas: 11 hábitos sencillos y efectivos
Uñas fuertes y sanas. Descubre los 11 hábitos diarios para cuidarlas.
Las uñas se encargan de proteger los tejidos de los dedos, revela un informe de la Clínica Alemana (Chile). La entidad revela que están estructuradas por capas de una proteína llamada queratina que, muchas veces, comienzan a separarse y romperse, algo que puede ocurrir por diversos motivos.
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La Clínica Alemana precisa que la debilidad de las uñas es un problema que afecta hasta el 20% de la población, mayoritariamente a mujeres. Ante esto, resulta necesario conocer los motivos de este problema y cómo se le puede hacer frente de manera efectiva.
¿Por qué se debilitan las uñas?
Diferentes fuentes relacionadas con el mundo de la manicura advierten que las uñas se debilitan, se vuelven quebradizas o se descascaran principalmente por la pérdida de humedad y lípidos en su estructura de queratina. Este proceso se acelera por la exposición frecuente a químicos agresivos y el contacto prolongado con el agua.
@zona.nailss Respuesta a @Cami Ordoñez porque mis uñas se quiebran? #softgel #nails #capping #nailsalon #softgelnails #nailsart #uñasquebradizas ♬ sonido original - Lau Italo
La dermatóloga Verónica Catalán remarca como otra causa un origen sistémico y añade que tienen más tendencia a presentar este problema las personas con hipertiroidismo o hipotiroidismo y aquellas con otras alteraciones que producen déficit de proteínas, vitaminas (como la biotina) o minerales (como el zinc).
Hábitos para fortalecer las uñas
Más allá de conocer los motivos por los cuales nuestras uñas pueden debilitarse y volverse quebradizas, resulta necesario conocer cómo podemos revertir este problema. Ante esto, a continuación se enumeran los 11 hábitos diarios que son los más efectivos para cuidarlas:
- Mantener una higiene libre de humedad: Se debe evitar el uso exagerado de jabones muy agresivos o desinfectantes constantes, ya que eliminan sus grasas protectoras naturales.
- Hidratar inmediatamente después de desmaquillarlas: Es clave aplicar una buena crema humectante justo después de retirar el color.
- Optar por cortes rectos con bordes suaves: Este estilo de corte les otorga mayor estabilidad estructural y disminuye las probabilidades de que se partan.
- Utilizar limas de cartón: Son mucho más suaves y menos agresivas para la fibra de la uña que otros materiales.
- Respetar las cutículas y evitar morderse las uñas: La cutícula funciona como una barrera protectora natural; si se daña, se facilita enormemente la entrada de patógenos e infecciones.
- No emplearlas como si fueran herramientas: Es mejor recurrir siempre a los utensilios adecuados para cada tarea en vez de forzarlas.
- Protegerlas en tareas domésticas o de limpieza: El uso de guantes protectores al fregar platos o realizar la limpieza del hogar es indispensable para mantener su dureza.
- Recortar adecuadamente las uñas de los pies: En caso de tener uñas muy gruesas o difíciles de cortar, es aconsejable ablandarlas previamente sumergiéndolas en agua tibia con sal.
- Evitar la manipulación casera de uñas encarnadas: Lo correcto es acudir directamente a un dermatólogo o especialista.
- Elegir un calzado cómodo y alternarlo: El calzado que aprieta los dedos puede provocar deformaciones y daños crónicos en las uñas de los pies.
- Cuidar la higiene en las sesiones de manicura y pedicura:
- Para evitar el contagio de infecciones en los salones de belleza, se aconseja no rasurarse las piernas justo antes de asistir, llevar tus propias herramientas de manicura de confianza y cerciorarse de que las tinas de agua estén perfectamente esterilizadas.