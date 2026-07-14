La piñata forma parte de las celebraciones infantiles en México desde hace décadas y hasta el día de hoy son piezas que no pueden faltar en las fiestas de los pequeños. Por ello, esta idea de cómo hacer una sin gastar mucho y que quede preciosa te puede interesar, sobre todo si tu hijo o hija es fan de la serie animada Paw Patrol, cuyos personajes se pueden convertir en manualidades para crear un avión de tubos de papel.

Estas ideas de piñata tienen la finalidad de reducir costos frente a los modelos comerciales y, al mismo tiempo, personalizar colores y tamaño. En este tipo de manualidad los más pequeños pueden participar y así fomentar la convivencia entre adultos y niños. Además, el cartón, papel periódico y papel china son los materiales más baratos que hay en las papelerías, donde te puedes abastecer para hacer estas 5 manualidades para sorprender a los infantes en su graduación sin la necesidad de gastar en juguetes caros.

Cómo hacer una piñata de Paw Patrol sin gastar mucho dinero: queda preciosa|IA

Así puedes hacer la piñata de Paw Patrol

En primera, hay que reunir los materiales que se van a necesitar, como lo son:



Cartón reciclado o varias piezas unidas con cinta adhesiva

Papel periódico Engrudo elaborado con agua y harina o pegamento blanco diluido

Papel china de los colores característicos de la serie

Cartulina

Tijeras

Silicón

Cuerda resistente

Pintura acrílica

Imprimir imagen del cachorro o utilizar foto.

El primer paso consiste en dibujar el contorno del personaje sobre dos piezas de cartón del mismo tamaño. Después se recortan ambas siluetas y se unen mediante tiras de cartón de entre 8 y 12 centímetros de ancho. Una vez terminada la estructura, deberás cubrir la superficie con tres capas de papel periódico y engrudo.

Cada capa incrementa la resistencia del cartón y disminuye el riesgo de deformaciones al colocar el relleno. Cuando la base ya está seca, es momento de cubrirla con papel china cortado en flecos. Esta técnica proporciona volumen y oculta las uniones del cartón.

Para ahorrar material, conviene pegar los flecos por secciones y respetar la combinación de colores del personaje elegido. Después se agregan ojos, nariz, orejas, placa policial o cualquier otro accesorio con cartulina o foamy.