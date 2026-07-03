Maquillaje para fotos de día: Tips para salir perfecta sin usar filtros

Lucirse a diario, en ocasiones especiales y en cualquier hora del día demanda de ciertas estrategias que debemos tomar en cuenta a la hora de prepararnos para salir de casa. El peinado, la ropa que vestiremos, nuestra manicura y el maquillaje son los puntos más fuertes en los que debemos prestar atención.

Noticias Bajío del 2 de julio 2026

Con respecto a los cosméticos a utilizar, muchos expertos de belleza señalan que no solo se trata de los productos que empleamos, sino que las técnicas utilizadas y ciertos trucos colaboran en el resultado final.

Maquillaje según la etapa del día

En este punto, una factor a tener en cuenta es que existen diferencias muy marcadas entre el maquillaje de día y el de noche, principalmente por cómo interactúan los productos con la luz natural y la artificial.

El maquillaje de día busca la naturalidad y la frescura, por lo que se puede resumir que su objetivo es unificar el tono de la piel y resaltar las facciones de forma discreta. En cambio, el maquillaje de noche está diseñado para no perderse bajo la luz artificial o la penumbra, que tienden a "lavar" las facciones.

Maquillaje para fotos de día

Ya conociendo lo básico de la diferencia entre el maquillaje de noche y el maquillaje de día, se pueden hallar una gran cantidad de tips para llevar nuestra imagen a un nivel superior. En el caso de quienes asistirán a un evento con luz diurna, los siguientes consejos ayudarán a lucirse sin la necesidad de usar filtros al posar para las fotos:

Preparación de la piel

Limpieza profunda: Retira cualquier residuo del día anterior.

Hidratación ligera: Usa un gel o crema liviana que se absorba por completo. Si la piel está muy cargada, el maquillaje "flotará" y se agrietará con las horas.

Protector solar con acabado mate o "toque seco": Fundamental para el día, pero evita los que dejan una capa blanca intensa, ya que pueden rebotar con el flash o la luz directa (efecto flashback).

La base: Menos es más

Texturas fluidas: Opta por una BB Cream, CC Cream o una base ligera de acabado satinado.

Corrección localizada: En lugar de cubrir todo el rostro con una capa gruesa, aplica la base ligera y usa un buen corrector de alta cobertura solo donde realmente lo necesites (ojeras, manchitas o rojeces).

El truco de la esponja: Aplica los productos con una esponja húmeda. Esto retira el exceso de producto y funde el maquillaje con la piel para que parezca tu propio rostro, pero mejorado.

Control de brillos estratégicos

Polvos traslúcidos micro-pulidos: Usa polvo suelto muy fino.

Zonas clave: Sella únicamente la zona T (frente, nariz y mentón) y la zona de la ojera para que el corrector no se mueva. Deja las mejillas libres de polvo para mantener la jugosidad natural de la piel.

Dimensión y color bajo el sol

Productos en crema antes que en polvo: El rubor y el contorno en crema se mezclan de forma invisible con la piel. Aplícalos y difumínalos muy bien. Si necesitas extra de duración, sella ligeramente con un toque de polvo encima.

Contorno sutil: Evita las líneas marcadas. Usa un bronceador mate un tono más oscuro que tu piel en los pómulos y la línea del cabello para dar calidez.

Iluminador sin glitter: Elige un iluminador líquido o en crema que simule humedad natural. Aplícalo solo en la parte alta del pómulo y el arco de Cupido. El glitter evidente bajo el sol del mediodía se nota artificial.

Mirada y labios naturales pero definidos