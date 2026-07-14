Así de fácil podrás reutilizar los frascos de vidrio para crear objetos decorativos

Los frascos de vidrio son grandes aliados a la hora de poder crear nuevos objetos para tener orden, para decorar o incluso en la jardinería. Es por esto que te vamos a contar cómo reciclarlos.

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Utiliza tu creatividad para poder hacer grandes objetos. Con las técnicas DIY podrás reutilizar los elementos de casa que tengas en desuso y a los cuales les puedes dar una nueva oportunidad.

¿Cómo utilizar los frascos de vidrio?

Si tienes en casa frascos de vidrio y no sabes que hacer con ellos pues tenemos una gran idea para que le puedas dar un nuevo uso. Muchos los utilizan para almacenar especias, otros para guardar elementos y algunos lo tiran a la basura.

Aquí te vamos a dejar unos portavelas rústicas para que puedas colocar en los lugares que más desees. Lo positivo es que no necesitarás muchas herramientas y el proceso es muy fácil de llevar a cabo.

Los materiales que necesitas son:



Bote de cristal

Cartón

Silicona

Hilo de yute o fibra natural

Son elementos decorativos hermosos.|Pinterest

Paso a paso para hacer un portavelas rústico

El primer paso es poder sacar la tapa del frasco y luego cubrirla con la cuerda de yute o fibra natural. Esto hace que tenga el acabado rústico que buscamos y combina bien con las terrazas, jardines o balcones. Ayúdate con silicona caliente para que la cuerda quede bien fija.

La cuerda de yute te ayuda a que el recipiente de cristal pueda tener cubierta la superficie o también puedes optar por crear diseños más originales tapando solamente algunas partes para que cuando se coloque la vela, se filtre más.

Toma la tapa y pégala en la base del recipiente para crear un soporte como el de los portavelas artesanales.

Usar otra vez la cuerda de yute para hacer un asa al portavelas y así poder llevarla a cualquier lado.