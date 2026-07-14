Cómo maquillar el contorno de los labios para rejuvenecer el rostro después de los 50
Estos sencillos trucos de maquillaje crean un efecto óptico que resta años sin necesidad de tratamientos estéticos, especialmente en piel madura
Con el paso de los años, los labios no solo pierden volumen, también cambian su forma de manera gradual. El contorno deja de verse tan definido, las líneas finas alrededor de la boca se hacen más visibles y las comisuras pueden comenzar a descender, haciendo que el rostro proyecte una expresión más seria o cansada, incluso cuando no lo está.
La buena noticia es que el maquillaje puede ayudar a equilibrar estos cambios sin necesidad de exagerar el color o el delineado. Aplicando cada producto en el lugar correcto y eligiendo las texturas adecuadas, es posible conseguir un acabado más favorecedor, suavizar visualmente las líneas de expresión y devolver luminosidad a una de las zonas que más influye en la apariencia del rostro. Sin necesidad de someterse procedimientos estéticos.
Con estos sencillos pasos conseguirás unos labios con mayor definición, logrando que el rostro luzca más rejuvenecido después de los 50
Además de elegir un buen labial, la preparación de la piel y la forma de trabajar el contorno son fundamentales para mantener un acabado uniforme. Estas técnicas ayudan a que el maquillaje se vea más natural y favorezca las facciones maduras, según indica Vogue.
- Hidrata antes de comenzar. Aplica un bálsamo labial unos minutos antes del maquillaje para suavizar la textura de los labios y rellenar ópticamente las líneas de expresión. Después, retira el exceso para que el labial se adhiera correctamente.
- Difumina el contorno con corrector. Extiende un corrector fluido ligeramente más claro que tu piel alrededor de los labios. Este paso ayuda a disimular las arrugas del contorno, evita que el color se desplace y deja un acabado mucho más limpio.
- Delinea para levantar la expresión. Utiliza un delineador del mismo tono que el labial o del color natural de tus labios. De acuerdo con un artículo de Terra, lo ideal es marcar ligeramente el arco de Cupido para aportar volumen y evita delinear completamente las comisuras; detener el trazo un poco antes del extremo ayuda a que la boca no se vea caída.
- Crea volumen con luz. Aplica un toque de iluminador mate sobre el arco de Cupido y una sombra muy sutil debajo del labio inferior. Este contraste genera un efecto tridimensional que hace que los labios parezcan más carnosos.
- Elige un labial con acabado luminoso. Las fórmulas cremosas o satinadas reflejan mejor la luz y suavizan la apariencia de las líneas de expresión. Para potenciar el efecto, coloca una pequeña cantidad de gloss únicamente en el centro de los labios.