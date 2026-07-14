Cómo maquillar el contorno de los labios para rejuvenecer el rostro después de los 50

Con el paso de los años, los labios no solo pierden volumen, también cambian su forma de manera gradual. El contorno deja de verse tan definido, las líneas finas alrededor de la boca se hacen más visibles y las comisuras pueden comenzar a descender, haciendo que el rostro proyecte una expresión más seria o cansada, incluso cuando no lo está.

La buena noticia es que el maquillaje puede ayudar a equilibrar estos cambios sin necesidad de exagerar el color o el delineado. Aplicando cada producto en el lugar correcto y eligiendo las texturas adecuadas, es posible conseguir un acabado más favorecedor, suavizar visualmente las líneas de expresión y devolver luminosidad a una de las zonas que más influye en la apariencia del rostro. Sin necesidad de someterse procedimientos estéticos.

Con estos sencillos pasos conseguirás unos labios con mayor definición, logrando que el rostro luzca más rejuvenecido después de los 50

Además de elegir un buen labial, la preparación de la piel y la forma de trabajar el contorno son fundamentales para mantener un acabado uniforme. Estas técnicas ayudan a que el maquillaje se vea más natural y favorezca las facciones maduras, según indica Vogue.

