¿Cuál es el premio que se llevará el ganador de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas está a punto de llegar a las pantallas mexicanas con Carlos Guerrero "Warrior" como el conductor principal que estará encargado de explicar cada prueba y dinámica a los 16 sobrevivientes que se apuntaron para esta aventura extrema... ¿pero qué se sabe del atractivo PREMIO que se llevará el campeón de esta temporada 2026?

¿Qué premio hay para el ganador de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Como Carlos Guerrero "Warrior" nos comentó en una reciente entrevista exclusiva , todo está listo para el arranque de Survivor México La Reliquia en Llamas, que en esta ocasión optó por renovar sus competencias con la participación de 16 NUEVOS sobrevivientes que nunca antes han competido en las playas de Survivor.

Las pruebas y dinámicas serán muy duras, pero la recompensa que obtendrá el sobreviviente ganador: de acuerdo con la producción, el premio final para el campeón de la temporada 2026 será de... ¡DOS MILLONES DE PESOS!, una cifra que sin duda suena bastante atractiva.

El hambre, las altas temperaturas, el desgaste físico, las estrategias y la presión psicológica serán los ingredientes principales de la serie de desafíos extremos que los sobrevivientes deberán enfrentar en su día a día, por lo que al final SÓLO LOS MEJORES se enfrentarán por llevarse el millonario premio.

Hasta el momento, ha sido confirmada de manera oficial la participación de 12 sobrevivientes que están dispuestos a todo con tal de coronarse como los campeones de Survivor México La Reliquia en Llamas, la lista hasta ahora está conformada por:

Viviann Baeza

Sahit Sosa

Shada Hernández

Julio Camejo

Anahí

Rey Grupero

Abel Robles

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Tzasna Carrasco

Azalia Ojeda

Bobby Larios

¿Quién podría irse a casa con dos millones de pesos en la bolsa? ¡Descúbrelo a través de la señal de Azteca UNO!

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas?

¡No te pierdas el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas! Podrás verlo totalmente GRATIS a través de la señal de Azteca UNO el próximo lunes 20 de julio del 2026 a las 06:30 de la tarde en punto.