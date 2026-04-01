El delineado invisible es una tendencia para maquillar ojos pequeños que ha cobrado fuerza y popularidad debido a que consigue lo que un delineado habitual no, es decir, resaltar la mirada sin achicar.

Esta técnica de maquillaje también es conocida como tightlining y tiene un método bastante sencillo que puede ser usado por maquillistas profesionales, pero también aplicado desde casa para sumar a tu look diario.

Carrera de botargas: ¿Quién superará los obstáculos?

Este es el delineado invisible ideal para ojos pequeños

Para conseguir este estilo solo se necesita delinear la línea de agua superior, es decir, el borde interno del párpado, justo por debajo de las pestañas, en lugar de trazar la tradicional línea en el párpado móvil.

El delineado invisible se puede usar de diferentes colores, pero principalmente se aplican tonos oscuros para dar profundidad y la sensación de que las pestañas son más gruesas y el ojo es más grande.

El delineado invisible en ojos pequeños es minimalista y ayuda a abrir la mirada|Pinteres

Al no utilizar el trazo común en el párpado móvil, la mirada no se cierra, y define el ojo de manera natural. Para muchos maquillistas, es el truco ideal para los párpados caídos o encapotados, un problema que suele acompañar a las miradas pequeñas.

¿Cómo hacer el delineado invisible en ojos pequeños?

El primer paso para delinear la línea de agua superior es secar bien la zona con un cotonete; así el producto se fijará mucho mejor a la piel. Después, con uno de tus dedos, deberás levantar ligeramente el párpado para exponer la línea interior del mismo.

Un toque de iluminador en el lagrimal ayudará a abrir más los ojos pequeños|Pinterest

El secreto está en utilizar un delineador a prueba de agua o en gel para rellenar los huecos entre las pestañas y la base y terminar el look con una aplicación de máscara definida para potenciar el efecto de "abrir la mirada".

También puedes aprovechar y usar un toque de iluminador en la zona del lagrimal, ya que la luz dará contraste y la sensación de apertura. La línea de agua inferior puede ser delineada con un tono similar al de la piel o un color blanco para aumentar esta ilusión.