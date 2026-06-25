Este es el maquillaje de ojos natural para usar todos los días

El maquillaje es una gran herramienta para resaltar los rasgos, pero no siempre tiene que ser extravagante. Hay una técnica natural y sutil que puedes hacer cada mañana para ir a trabajar.

De esta manera podrás lucir más iluminada dejando atrás el rostro cansado. Esta es una forma interesante de poder lucir hermosa todos los días y sin mucho esfuerzo.

¿Cómo maquillar los ojos naturalmente?

Para tener un maquillaje de ojos natural, tienes que aplicar corrector de ojeras con una esponjita en todo el párpado. Así vas a emparejar el tono del párpado con la piel. Luego procura colocar un poco de bronzer o contorno más oscuro en la parte final de los ojos y debes difuminar para llevarlo a todo el párpado móvil. Tienes que difuminar y unir con la parte superior de la nariz.

Después debes tomar una brocha chata o más pequeña y coloca el mismo producto para aplicar un poco en el párpado inferior con el objetivo de abrir la mirada. Agrega máscara de pestañas, en pestañas de arriba y de abajo. Sella con broncer.

El siguiente paso consiste en aplicar gel con un cepillo de pestañasen las cejas para fijarlas puede ser un gel común. Así de fácil vas a poder obtener un maquillaje perfecto.

Recuerda que antes de maquillar tu piel debes prepararla por lo que el primer paso para ello es limpiar el rostro para eliminar restos de grasa, sudor o productos acumulados. Aplica una crema hidratante para obtener una base uniforme y no olvides el protector solar.

En cuanto al protector solar, tenemos que mencionar que es importante para proteger la piel del daño causado por los rayos UV. En la actualidad puedes encontrar algunas fórmulas que actúan como prebase. Una ves que la piel esté preparada puedes comenzar a maquillar.