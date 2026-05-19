En esta ocasión te diremos cuáles son las 5 ideas brillantes para forrar los cuadernos al puro estilo de las K-Pop Demon Hunters. Esta caricatura se volvió bastante popular entre los más chicos y chicas, desde juguetes de mesas, figuras de acción hasta peinados o disfraces.

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5 ideas brillantes para forrar libretas al estilo K-Pop Demon Hunters

Forro con un espacio para llenar los campos con información general del propietario

Este diseño cuenta con las 3 protagonistas de la K-Pop Demon Hunters, donde además de contar con una imagen de medio cuerpo, también se ve un espacio en blanco para llenar ese campo, ya sea nombre, materia y grado.

|Foto de mrish marian alekseevna/Pinterst

Etiquetas con fotos de la Guerras para escribir datos generales

|Foto de mrish marina alekseevna/Pinterest

Una de las ideas para forrar las libretas al estilo de las K-Pop Demon Hunters puede ser algo sencillo, y es que en algunas escuelas no permiten como tal que todo el cuaderno esté envuelto en alguna imagen tamaño carta de estas guerreras, es por ello que, colocarle una etiqueta donde se puedan poner los datos generales de los alumnos o alumnas, es una buena idea para tu pequeño y no dejar a un lado su fanatismo por esta caricatura.

Etiquetas donde va la información de la materia

|Foto de mrish_marina_alekseevna/Pinterest

Las etiquetas son una excelente idea para aquellas escuelas que quizás no permiten como tal que todos los cuadernos tengan cubierta una pasta con los personajes de las Demon Hunters, y las etiquetas con la información de la materia es un estilo elegante y que cuenta con la foto de cada una de las guerreras.

Forro para libreta de las K-Pop Demon Hunters

|Foto de mrish_marina_alekseevna/Pinterest

Por otro lado, este forro con cuadrados entre rosas blancos y un borde rojo, permite cubrir a la perfección la pasta de los cuadernos y con las tres protagonistas de esta caricatura, la cual es una de las favoritas entre los niños y niñas.

Estampas de las K-Pop Demon Hunters

|Foto de mrish_marina_alekseevna/Pinterest

Terminamos con unas estampas, estas pueden ser muy bien aprovechadas ya que son varios diseños, desde estrellas, un símbolo de música, las fotos de las guerreras, y hasta las letras que conforman las palabras: "K-Pop Demon Hunters", puede ser utilizadas en más de una libreta, esto da un estilo más libre.

