Dónde poner las suculentas en casa para que tengan hojas verdes y hermosas

Por lo fácil de su mantenimiento, su diversidad, sus formas exóticas y su práctico tamaño, las suculentas están entre las plantas más comunes para tener en un hogar. Si es la primera vez que te das la oportunidad de decorar tus espacios con una pero tienes dudas acerca de su mantenimiento, aquí te decimos dónde poner las suculentas en casa para que crezcan más hermosas.

Las suculentas son plantas que en su mayoría crecen en regiones áridas y secas, por lo que su estructura les permite almacenar agua.

Dónde poner las suculentas en casa

De acuerdo con Gardeners World, sitio especializado en jardinería de la BBC, los mejores lugares de la casa para poner suculentas son aquellos en donde les pueda dar el sol. Puede ser, por ejemplo, el alféizar de una ventana que dé hacia el este, sur u oeste. Por lo general, la temperatura debe estar por encima de los 8 ºC para que las condiciones sean óptimas.

Se considera que las suculentas deberían recibir al menos 3 horas de sol al día, considera esto a la hora de definir su locación en tu hogar.

Cada cuándo se riegan las suculentas

Aquí debes tomar en cuenta un par de claves: riega las suculentas cuando el sustrato esté completamente seco, además de que mientras más frío sea un lugar debes regarlas con menos frecuencia. Como ejemplo, Gardeners World recomienda hacerlo cada cuatro semanas entre abril y octubre, y cada seis semanas durante el resto del año; sin embargo, todo depende de dónde te encuentres.

En climas muy cálidos, puede ser cada dos semanas durante la mayor parte del año, y cada mes en invierno.

Cuando riegues tus suculentas, vierte el agua a través de la tierra hasta que el sustrato de la plantita esté rebasado y el agua gotee por los orificios de la maceta; puedes ponerla a escurrir durante unos 10 minutos antes de regresarla a su lugar habitual.

