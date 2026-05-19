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Conoce a Carmen Fuentes, una de las participantes de MasterChef 24/7

La cocinera causó una gran impresión en la gala de ayer por su curiosa interacción con el Chef Adrián Herrera

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Escrito por: Fernando Barragán | DR

Aún cuando todavía no están definidos todos los participantes de MasterChef 24/7 debido a que continúa abierta la votación del público para elegir al último cocinero, la mayoría ya comenzaron a prepararse y tomar clases al interior del reality show y una de las que causó una gran impresión en la gala de ayer por su interacción con el Chef Adrián Herrera fue Carmen Fuentes, por lo que te invitamos a conocer un poco más de su perfil.

¿Quién es Carmen Fuentes?

Carmen Fuentes León es una popular creadora de contenido que cuenta con 2 millones de seguidores en su cuenta oficial de TikTok. Cabe apuntar que muchos de sus videos están enfocados precisamente en comida y la preparación de varios platillos.

La influencer de Tijuana, Baja California también cuenta con un alto número de seguidores en otras redes sociales, ya que tiene 348 mil seguidores en Instagram y 48 mil en Facebook.

¿Quiénes son TODOS los participantes confirmados de MasterChef 24/7?

  • Michelle Malacara
  • Luis Alfonso Ramos
  • Emmanuel Chiang
  • Carmen Fuentes
  • Flor Ramírez
  • Jazmín Bernal
  • Camila Romero
  • Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"
  • Daniela Parra
  • Ixdit Vega
  • Lourdes Cruz, "Lula"
  • Claudia Ruíz
  • Diego Carrillo
  • Julio Vázquez
  • Bruno Bautista, "Lancer"
  • Ricardo Cendejas
  • María del Carmen Ramos
  • Javier Lara
  • Nahieli Jácome, "Nash"
  • Arturo López
  • Alberto Palomino, "Ramahá"

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al último cocinero elegido por el público para integrarse formalmente a MasterChef 24/7, así como al ganador del poder del Pin y por lo tanto, primer capitán de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.

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