Conoce a Carmen Fuentes, una de las participantes de MasterChef 24/7

Aún cuando todavía no están definidos todos los participantes de MasterChef 24/7 debido a que continúa abierta la votación del público para elegir al último cocinero, la mayoría ya comenzaron a prepararse y tomar clases al interior del reality show y una de las que causó una gran impresión en la gala de ayer por su interacción con el Chef Adrián Herrera fue Carmen Fuentes, por lo que te invitamos a conocer un poco más de su perfil.

¿Quién es Carmen Fuentes?

Carmen Fuentes León es una popular creadora de contenido que cuenta con 2 millones de seguidores en su cuenta oficial de TikTok. Cabe apuntar que muchos de sus videos están enfocados precisamente en comida y la preparación de varios platillos.

La influencer de Tijuana, Baja California también cuenta con un alto número de seguidores en otras redes sociales, ya que tiene 348 mil seguidores en Instagram y 48 mil en Facebook.

¿Quiénes son TODOS los participantes confirmados de MasterChef 24/7?

Michelle Malacara

Luis Alfonso Ramos

Emmanuel Chiang

Carmen Fuentes

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Romero

Ángel Villamar Carrillo, "Antrax"

Daniela Parra

Ixdit Vega

Lourdes Cruz, "Lula"

Claudia Ruíz

Diego Carrillo

Julio Vázquez

Bruno Bautista, "Lancer"

Ricardo Cendejas

María del Carmen Ramos

Javier Lara

Nahieli Jácome, "Nash"

Arturo López

Alberto Palomino, "Ramahá"

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al último cocinero elegido por el público para integrarse formalmente a MasterChef 24/7, así como al ganador del poder del Pin y por lo tanto, primer capitán de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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