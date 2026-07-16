¡Hora límite para VOTAR y ayudar a subir al balcón a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7 hoy 16 de julio del 2026!
La competencia esta cada vez más intensa por lo que los cocineros piden del apoyo del público para que puedan ser salvados.
Durante el miércoles de Batallas por Equipo en MasterChef 24/7 la noche estuvo llena de sorpresas, ya que no solo los participantes se dedicaron a cocinar, si no también a realizar competencias de fuerza física debido a que en el foro estuvieron de comensales varios exatletas de Exatlón México.
Tras los retos y menú que les fueron presentando los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena a los cocineros se determinó que el equipo rojo liderado por Lancer sería el ganador, por lo que él automáticamente subió al balcón de la salvación, gracias a su victoria pudo salvar a Claudia y a Michelle de presentarse a Domingo de Eliminación.
Una vez que se ha determinado a los primeros cocineros salvados la producción abrió las votaciones desde la noche de ayer para que el público vote y elija a un cuarto cocinero y logre también salvarse de un Delantal Negro.
¿Cómo puedo votar para salvar a un cocinero y subir al balcón?
Si quieres apoyar a tu participante favorito para que suba al balcón de la salvación esta noche de jueves de Delantales Negros, puedes hacerlo a través de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí masterchef/vota/, recuerda que el ganador automaticamente asegura una semana más, ya que no se presentará a los retos y no corre el riesgo de portar el temible mandil.
Ya que sabes el beneficio que obtiene el capitán ganador puedes comenzar a votar, toma en cuenta que tienes derecho a 10 votos, estos pueden ser dados a una sola persona o pueden ser repartidos entre varios cocineros donde al final se suman los 10 votos, una vez que hayas concluido tienes la oportunidad de obtener más VOTOS EXTRAS y repetir la operación.
¿Quiénes son los participantes que pueden subir al balcón de la salvación?
Actualmente se encuntran 14 participantes dentro de la cocina más famosa de México y trás darse a conocer que al menos 3 participantes ya aseguraron su estancia una semana más en la lista de votaciones hay 11 nombres por los que puedes votar, por lo que a continuaci´pon te los presentamos y puedas ayudarlo a continuar con su sueño de estar en este reality culinario.
- Luis
- Flor
- Jazmín
- Ramahá
- Ixdit
- Emmanuel
- Nora
- Daniela
- Carmen
- Antrax
- Julio