¡Hora límite para VOTAR y ayudar a subir al balcón a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7 hoy 16 de julio del 2026!

Durante el miércoles de Batallas por Equipo en MasterChef 24/7 la noche estuvo llena de sorpresas, ya que no solo los participantes se dedicaron a cocinar, si no también a realizar competencias de fuerza física debido a que en el foro estuvieron de comensales varios exatletas de Exatlón México.

Tras los retos y menú que les fueron presentando los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena a los cocineros se determinó que el equipo rojo liderado por Lancer sería el ganador, por lo que él automáticamente subió al balcón de la salvación, gracias a su victoria pudo salvar a Claudia y a Michelle de presentarse a Domingo de Eliminación.

Una vez que se ha determinado a los primeros cocineros salvados la producción abrió las votaciones desde la noche de ayer para que el público vote y elija a un cuarto cocinero y logre también salvarse de un Delantal Negro.

¿Cómo puedo votar para salvar a un cocinero y subir al balcón?

Si quieres apoyar a tu participante favorito para que suba al balcón de la salvación esta noche de jueves de Delantales Negros, puedes hacerlo a través de la página oficial de MasterChef 24/7 o dando click aquí masterchef/vota/ , recuerda que el ganador automaticamente asegura una semana más, ya que no se presentará a los retos y no corre el riesgo de portar el temible mandil.

Ya que sabes el beneficio que obtiene el capitán ganador puedes comenzar a votar, toma en cuenta que tienes derecho a 10 votos, estos pueden ser dados a una sola persona o pueden ser repartidos entre varios cocineros donde al final se suman los 10 votos, una vez que hayas concluido tienes la oportunidad de obtener más VOTOS EXTRAS y repetir la operación.

¿Quiénes son los participantes que pueden subir al balcón de la salvación?

Actualmente se encuntran 14 participantes dentro de la cocina más famosa de México y trás darse a conocer que al menos 3 participantes ya aseguraron su estancia una semana más en la lista de votaciones hay 11 nombres por los que puedes votar, por lo que a continuaci´pon te los presentamos y puedas ayudarlo a continuar con su sueño de estar en este reality culinario.

