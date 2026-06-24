No es Sansevieria: esta es la planta que es muy fácil de cuidar y es ideal para pincipiantes

Las plantas de interior tienen una gran cantidad de beneficios para los hogares, teniendo en cuenta que no sólo aportarán belleza a través de sus hojas, sino que cumplen otras funciones que ayudan a mantener un ambiente óptimo y evitar así cargas dentro del hogar. Nos encontramos con una gran cantidad de especies y dependerá del espacio con el que contemos, y si bien una de las más populares es la Lengua de Suegra, los jardineros coinciden en que hay otra que es muy fácil de cuidar y es ideal para principiantes.

Tal como hacíamos mención anteriormente, las plantas de interior son fundamentales, en especial para aquellas personas que no cuentan con un espacio en el jardín y les gusta la naturaleza, y es que con pocos cuidados, se pueden adaptar con facilidad a interiores, ya que al ser originarias de climas tropicales, se sentirán más cómodas en espacios cerrados. Son perfectas para decorar cualquier ambiente, desde el lugar de trabajo, el baño, la cocina o el living.

En cuanto a los beneficios que debemos mencionar de las plantas de interior, hay que decir que ayudan a mejorar la calidad del aire y reducen los contaminantes del hogar, absorbiendo las toxinas y logrando que el ambiente no esté cargado; disminuyen el estrés, protegen la piel, entre otros. Hay una planta de interior que es perfecta para quienes están dando sus primeros pasos y no estamos hablando de la Lengua de Suegra.

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Cuál es la planta de interior que es ideal para principiantes

La planta de interior que es perfecta para principiantes es la Aspidistra, que se caracteriza por ser una planta ornamental, pero también por su resistencia. De acuerdo a la información aportada por el sitio Verdecora, es originaria de los bosques sombríos y húmedos de Japón y China; por lo que durante décadas fue elegida para interiores, balcones con poca luz porque necesitan poca luz, resiste a los cambios moderados de temperatura.

Porqué es popular esta planta

Entre los motivos de porqué esta planta se ha vuelto popular entre los principiantes es porque tolera ambientes con poca luz; gracias a la capacidad de desarrollarse en habitaciones donde otras especies se debilitan; no requiere de un riego constante; sus hojas conservan el atractivo durante todo el año; resiste a cambios de temperatura moderados y tiene un crecimiento elegante.