Cómo maquillar tus pestañas caídas para levantar la mirada al instante

El mundo de la belleza se ha encargado de darnos una gran variedad de productos para lograr ciertos fines con nuestra imagen. Los cosméticos aparecen entre los más elegidos y es que ayudan a tapar imperfecciones, resaltar facciones y acentuar estilos.

El maquillaje tiene un gran poder a la hora de enfatizar nuestros rasgos y poner de relieve nuestra personalidad en cada trazo. Además, los trucos que con el tiempo se han descubierto pueden llevar nuestra estética a otro nivel con simples pasos.

La importancia del maquillaje

Las personas que implementan los productos cosméticos infieren que el maquillaje es importante, puesto que puede cambiar la forma en que nos ven los demás, sentencia Euroinnova International Online Education. Esta institución añade que el maquillaje apoya la autoestima de la persona que lo utilice, otorgando seguridad y haciendo resaltar la belleza natural.

En resumen, el maquillaje es para que la persona que lo use pueda verse mucho mejor y eso es algo que, evidentemente, ha sido entendido y por ello su uso no se circunscribe solo a ocasiones especiales.

¿Cómo maquillar pestañas caídas?

Teniendo en cuenta que el maquillaje es una de las herramientas más versátiles en el mundo de la belleza, en esta oportunidad el foco se coloca sobre las pestañas caídas y es que lograr mantenerlas elevadas puede ser un gran desafío.

En este marco, a continuación se detalla una guía paso a paso para levantar la mirada al instante y lograr que el rizo de las pestañas dure todo el día:

El secreto está en el rizado

Paso 1 (Base): Coloca el rizador lo más cerca posible de la raíz (con cuidado de no pellizcar el párpado) y presiona suavemente durante 5 segundos.

Paso 2 (Medios): Desplaza el rizador hacia la mitad de las pestañas y presiona otros 3 segundos.

Paso 3 (Puntas): Termina con un ligero toque en las puntas.

El truco pro: Calienta un poco el rizador con el secador de pelo antes de usarlo (pruébalo primero en tu mano para no quemarte). El calor actúa como una planchita de pelo y fija el rizo por mucho más tiempo.

Elige la fórmula correcta: Siempre Waterproof

Este es el punto donde la mayoría falla. Las máscaras de pestañas lavables o con base de agua humedecen el pelo, haciendo que el peso tire la pestaña hacia abajo a los pocos minutos.

Usa máscaras a prueba de agua (waterproof). Sus fórmulas contienen ceras y solventes que se secan rápido y actúan como una laca, "congelando" el rizado que lograste con el rizador.

La técnica de aplicación "Zig-Zag" y rotación

Limpia el exceso: Retira el excedente de producto del cepillo en el borde del tubo. Mucho peso tirará la pestaña abajo.

Aplica en la raíz: Coloca el cepillo justo en la base de las pestañas y haz un ligero movimiento de zig-zag. Esto deposita la mayor cantidad de producto en la raíz, creando una base fuerte que sostiene el resto de la pestaña.

Desliza hacia arriba rotando: Lleva el cepillo hacia las puntas con un movimiento ascendente y giratorio.

Puntas ligeras: No recargues las puntas de producto; entre más ligeras queden, menos peso tendrán para caerse.

El truco del "peine"