Los 5 peinados que puedes hacerte con una horquilla china para el verano

La horquilla china es un accesorio para el pelo, el cual te permite hacer todo tipo de peinados recogidos o semirecogidos, siendo una gran alternativa para poder estilizar tu melena sin el uso de ligas plásticas que solamente lastiman y dañan.

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Para que puedas comenzar a usarlas, te detallaremos 5 looks que puedes hacer, alternativas ideales para el verano, ya que te darán un aspecto más relajado.

¿Cómo usar las horquillas chinas para el cabello?

En los últimos días, las horquillas chinas se han popularizado, ya que con ellas puedes sostener todo tu pelo fácilmente, pero pocos conocen la forma correcta de usarlas. Para que ya no siga empolvándose en tu cosmetiquera, te detallaremos cómo usarlo para hacerte 5 peinados para el verano:

Media coleta: Recógela con una liga suave; antes de terminar la media coleta, en la última vuelta a la liga, mete un mechón ligeramente, doblamos en dos y metemos el palito.

Coleta: Realiza una coleta; antes de usar toda la liga para sujetar, mete la mitad del mechón, doblamos la bolita a los laterales e introducimos la horquilla.

Moño: Toma todo tu pelo con la mano, retorcemos y hacemos el moño. Metemos en medio del moño la horquilla y torcemos para que pueda salir por el otro extremo.

Con un trenzado: Realiza una media coleta y, de esa coleta, realiza un trenzado; lo enroscamos en forma de moño y sujetamos con la horquilla.

Un look más relajado: Toma todo tu cabello, coloca la horquilla por abajo, da una vuelta y pásala por arriba para sujetar hacia abajo.

¿Cómo lograr que el pelo liso se sujete?

Es posible que para quienes tienen el pelo muy liso o resbaladizo resalte más difícil que la melena se adhiera a la horquilla china. Para que eso ya no te pase tan seguido, puedes optar por usar ligas para un mejor resultado. Por otro lado, intenta hacer el chongo más apretado antes de colocar el accesorio para que no se caiga.

Con los pasos anteriores lograrás hacer varios peinados en verano, ideales para el trabajo o para una tarde relajada. No esperes más y aprovecha el accesorio para el pelo que tienes en casa.