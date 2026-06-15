Los expertos explican la mejor forma de cuidar a los perros viejos

Cuando tenemos perros viejos en el hogar, es importante que les demos un cuidado especial, debido a que a esa edad requieren cuidados más específicos para proporcionarles bienestar y seguirles demostrando nuestro cariño constantemente.

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Para que puedas darle una vejez digna, te detallaremos cuál es la mejor forma de cuidar de las mascotas, empleando la opinión de los expertos sobre el tema.

¿Cómo darle calidad de vida a un perro viejo?

En un artículo publicado por la UNAM, detalla que a los perros viejos hay que darles mayores cuidados a sus condiciones, explicando que no solamente veremos un deterioro de comportamiento, sino también en su físico, por lo que debemos procurar hacer ciertos cambios para evitar enfermedades o dolencias que perjudiquen su bienestar. Los expertos recomiendan los siguientes puntos:

Ir al médico cada 6 meses; podremos hacer exámenes de sangre para poder detectar cualquier anomalía a tiempo.

Mantén su esquema de vacunación y desparasitación vigente.

¡Cuidado! No le proporciones suplementos nutricionales que no se le hayan recetado.

Dentro de tus posibilidades, dale croquetas adecuadas a su edad.

Baja los porcentajes de proteína.

Dale baños una vez al mes y limpia sus oídos.

Permite que tengan juguetes, ya que esto los mantendrá entretenidos y podrás hacer un poco de actividad física en casa.

No olvides seguir demostrándole tu amor; evitarás que se sienta aislado. Igualmente, dale un tiempo de juego con él, siendo la mejor forma de cuidar su actividad física y emocional.

su actividad física y emocional. Puedes disminuir los paseos a 20 minutos cada uno.

¿A qué edad son viejos los perros?

Es importante entender que no todos los perros llegan a la vejez a la misma edad, ya que todo dependerá de la raza y el tamaño del animal, donde en algunos casos su tiempo de vida puede ser mayor o menor. Sin embargo, los expertos de la UNAM estiman que las razas pequeñas es después de los 10 años, mientras que las de tallas grandes es a partir de los 6 a 7 años.

Siguiendo todas las recomendaciones, podrás darles una óptima vida a tus perros viejos, cuidando de su bienestar físico y mental. Aplica los tips para proporcionarle la mejor forma de cuidado y consulta con su veterinario de cabecera para que te pueda dar más recomendaciones según tu mascota.