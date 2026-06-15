Jorge Blanco y Stephie Caire comparten DOLOROSA noticia: despiden a su bebé con un emotivo mensaje, “Ahora somos papás de un angelito”

Lo que hace apenas unas semanas era una noticia llena de ilusión y esperanza se transformó en un profundo duelo, ya que, recientemente los actores Jorge Blanco y Stephie Caire conmovieron a sus seguidores al anunciar la pérdida del bebé que esperaban.

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A través de redes sociales, la pareja dio a conocer la lamentable noticia con unas palabras llenas de amor, tristeza y gratitud. Debido al duro proceso que están atravesando, también pidieron respeto y privacidad durante este doloroso proceso.

Con una imagen donde se ve a los padres en la playa, la pareja señaló en la publicación que fue colgada en Instagram que su hijo ha dejado una huella imborrable en sus vidas pese que no pudieron conocerlo como lo habían imaginado, sin embargo, siempre seguirán recordándolo y celebrando.

“Aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros”, escribieron los actores. También señalaron que el bebé llegó para “iluminarles el alma” y que ahora son “papás de un angelito”.

La pérdida resulta especialmente conmovedora porque apenas el pasado 22 de abril habían anunciado con gran emoción que se convertirían en padres por primera vez, durante esta noticia, los actores decidieron publicar un video donde mostraban una pequeña gorra con la frase “Mom+Dad = Me” acompañado de un mensaje en el que aseguraban que ya amaban profundamente a su bebé.

¿Quiénes son Jorge Blanco y Stephie Caire?

Jorge Blanco es uno de los rostros más reconocidos de la generación Disney, ha desarrollado proyectos musicales como solista y se ha consolidado como una de las figuras mexicanas más populares del entretenimiento juvenil.

Por su parte, Stephie Caire también inició su trayectoria artística en proyectos juveniles y fue precisamente durante el reality musical High School Musical: La Selección donde conoció a Jorge en 2007. Desde entonces construyeron una sólida historia de amor que los llevó a comprometerse en 2016 y posteriormente a contraer matrimonio.