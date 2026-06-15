Cómo maquillar la papada y el cuello para adelgazar el rostro y restar años

Las técnicas de maquillaje y los productos del rubro siguen siendo de las herramientas preferidas a la hora de buscar resaltar ciertos rasgos del rostro. El mundo de la belleza tiene estos aliados y al complementarse con algunos trucos permiten lograr objetivos concretos.

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La forma de nuestra cara, ojos y nariz se encuentran entre los factores que debemos tener en cuenta para elegir adecuadamente el tipo de productos y técnicas a emplear. En los salones de belleza podemos encontrar las mejores guías, pero las redes sociales y aplicaciones de Inteligencia Artificial también contienen las respuestas que precisamos.

¿El maquillaje quita años?

El maquillaje es empleado por muchas personas con el objetivo de quitarse años de encima y es que esta herramienta ayuda a “rejuvenecernos” visualmente, pero siempre y cuando se la aplique con las técnicas y productos adecuados. En caso contrario, podríamos llegar a un efecto contrario y sumarnos edad.

Esto se debe a que a medida que pasa el tiempo nuestra piel cambia ya que pierde su elasticidad, luminosidad e hidratación. Por lo tanto, se torna necesario reinventarse en torno al maquillaje.

¿Cómo maquillar la papada y el cuello?

En esta oportunidad, el objetivo está enfocado en definir la zona de la papada y el cuello con el fin de crear la ilusión de conseguir un efecto lifting inmediato, estilizando el cuello y rejuveneciéndonos. Al respecto, los expertos precisan que el secreto absoluto radica en usar tonos oscuros para "hundir" o disimular lo que no queremos que resalte, y tonos claros para dar volumen y luz a las zonas que sí queremos destacar.

La preparación indispensable

Hidratación: Aplica tu crema hidratante o sérum con movimientos ascendentes, desde la base del cuello hacia la barbilla.

Primer (Prebase): Si buscas restar años, aplica un primer difuminador de líneas o poros en el cuello. Evitará que el maquillaje se asiente en los pliegues naturales de la piel.

La técnica del contorno

Para disimular la papada, necesitas un polvo o crema de contorno mate que sea dos tonos más oscuro que tu color de piel actual. Evita los productos con brillo o tonos muy naranjas; buscamos imitar una sombra natural (subtonos fríos o neutros).

El paso a paso

Traza la línea de la mandíbula: Empieza justo detrás de la oreja y desliza la brocha siguiendo todo el hueso de la mandíbula hacia la barbilla. Esto define el rostro y lo "separa" del cuello. El truco de la "V" para la papada: Mira de frente al espejo, baja sutilmente la cabeza y localiza la zona que quieres disimular. Aplica el tono oscuro justo en el centro de la papada, difuminándolo hacia abajo, en dirección a la nuez de Adán, formando una especie de "V" invertida muy suave. Estiliza el cuello: Para que el cuello parezca más largo y estilizado, aplica dos líneas verticales del tono oscuro a los lados del cuello (sobre los tendones principales), dejando el centro del cuello sin producto oscuro.

Iluminar para restar años



La línea del mentón: Aplica un corrector un tono más claro que tu piel justo encima del hueso de la mandíbula (en el borde inferior de las mejillas). Esto creará un contraste que hará que tu mandíbula se vea mucho más afilada y firme.

El centro del cuello: Aplica un toque sutil de iluminador mate o satinado (muy fino, sin purpurina) en la línea vertical central del cuello. Visualmente, esto lo alargará.

Trucos extra para lucir más joven y estilizada

