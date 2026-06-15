¿Cómo recoger todo tu pelo usando una pañoleta y en sencillos pasos?

Cuando hablamos de usar una pañoleta, solemos pensar que solamente podemos usarla en forma de diadema, pero no es así, ya que es un accesorio que podemos usar de diversas formas, logrando recoger todo tu pelo con ese textil.

Para que puedas hacerte un peinado más complejo, te detallaremos cómo aplicar el paliacate en tu melena; usando unos sencillos pasos, se convertirá en tu mejor aliada al arreglarte.

¿Cómo recoger tu pelo con una pañoleta?

La técnica es compartida por la creadora de contenido Mo Styles en TikTok, quien explica que para recoger todo tu pelo necesitas de una pañoleta y 3 ligas, para después hacer unos sencillos pasos:

Realiza una coleta alta. En el peinado, por encima de la coleta, separa el cabello y atraviesa un paliacate hasta que quede a la mitad. Separa la coleta en dos, y realiza unas trenzas, trenzando el pelo con la tela. Sujetamos ambas trenzas con ligas. Por arriba, haz un nudo con las trenzas, repite el paso por abajo y finalmente sella el peinado entrelazando nuevamente por arriba.

Es una gran técnica para sujetar tu pelo en unos sencillos pasos. Si deseas algo más fácil, no temas, solamente sujeta toda tu melena con una liga y encima realiza un moño con un paliacate; es otra gran alternativa que puedes usar, en especial si no quieres batallar con tu pelo.

¿Cómo quitar una liga del pelo?

Para la técnica que te explicamos para recoger todo tu pelo en una pañoleta, se recomienda el uso de ligas de plástico, ya que con ellas lograrás sujetar mejor tu melena, pero hay que tener cuidado al momento de quitarlas, ya que puedes jalarlas y dañar tu pelo.

Por suerte, ahora es fácil evitar cualquier daño. Para poder quitarlas de tu pelo fácilmente, enciende una planta para el pelo; cuando sientas que ya empieza a calentarse, coloca las tenazas sobre la liga; automáticamente, el calor se encargará de romperlas al instante con el mínimo esfuerzo.